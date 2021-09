Bundesaußenminister exklusiv: Heiko Maas glaubt an den HSV-Aufstieg – mit Fans!

Bundesaußenminister Heiko Maas (54, SPD) ist privat ein großer HSV-Fan – und glaubt an den Aufstieg in diesem Jahr. „Ich habe schon letztes Jahr an den Aufstieg geglaubt und ich glaube auch dieses Jahr an den Aufstieg. Und wenn es nicht klappt, werde ich auch nächstes Jahr an den Aufstieg glauben“, sagt Maas in der neuen Folge des MOPO-Podcasts „Herz.Schlag.Verein“ – und macht Hoffnung auf eine große Aufstiegsfeier im Mai trotz Corona.

„Der HSV soll mal schön zum Saisonende aufsteigen, und ich wäre froh, wenn sich die Corona-Lage in Deutschland dann so verbessert hätte, dass die ganzen Einschränkungen soweit nicht mehr gelten und der HSV eine ordentliche Aufstiegsparty machen kann“, sagt Maas im MOPO-Podcast. Er betont aber: „Man muss sich darüber klar sein: Das ist nicht das Ende der Pandemie. Das Virus wird uns noch länger begleiten. Ich hoffe nur, dass wir einen Teil unserer Normalität dann schon zurückhätten.“

HSV: Bundesaußenminister Heiko Maas glaubt an Aufstieg mit Fans

Woran Bundesaußenminister Maas seinen Glauben an den Aufstieg festmacht, wie er zum HSV-Fan wurde und warum er es damit im Bundestag nicht leicht hat, hören Sie in der aktuellen Folge unseres Podcasts „Herz.Schlag.Verein“:

Dort erzählt Maas außerdem humorvoll, warum dem HSV die 2. Liga gutgetan hat, was er über den FC St. Pauli denkt und wieso er früher selbst Fußballnationalspieler werden wollte. Der 54-Jährige spricht auf unterhaltsame Weise über eine HSV-Relegation, die er live im Stadion erlebte, über sein Privatleben abseits des Bundesaußenministeriums – und darüber, ob er sich vorstellen könnte, nach seiner politischen Laufbahn als Fußballfunktionär zu arbeiten. Die neue Folge gibt es jetzt überall zum Anhören!