Derzeit wird im Volkspark wieder geschraubt und gehämmert, was das Zeug hält. Wer momentan einen Blick auf den Eingang der HSV-Geschäftsstelle wirft, kommt sich vor wie auf einer Großbaustelle. Damit ist bald Schluss: 17 Monate, nachdem die Umbau- und Sanierungsarbeiten im Stadion begonnen haben, ist das Ende des gigantischen Projekts in Sicht. Im Laufe des April soll alles fertiggestellt sein, in 87 Tagen rollt dann erstmals der EM-Ball in Hamburg.

Was bezogen auf Planung und Finanzierung zunächst so holprig begann, hat sich zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt. Noch im Sommer 2022 drohte Hamburg der Verlust seiner fünf EM-Partien, weil nicht klar war, wie die bis zu 30 Millionen Euro teuren und von der UEFA geforderten Sanierungsmaßnahmen gestemmt werden sollten. HSV-Investor Klaus Michael Kühne half schließlich mit einem Darlehen, seitdem wird am Stadion gewerkelt. Aber nicht mehr lange.

Volksparkstadion soll beim Stadtderby fertig renoviert sein

Der Rahmen könnte passender nicht sein. Denn läuft alles nach Plan, soll das Stadtderby gegen den FC St. Pauli (Freitag, 3.5.) die erste Partie im komplett renovierten Volkspark werden. Nach MOPO-Informationen geht man beim HSV davon aus, diesen Zeitplan einhalten zu können.

Was ist noch zu tun? Derzeit wird vor der Osttribüne ein neuer Stützpfeiler montiert, es ist eine der letzten aufwendigen Arbeiten am Stadion. Dazu stehen Restarbeiten in den Bereichen Sanitäranlagen (wurden von 431 auf 662 erhöht), Rollstuhlfahrerplätze (von 75 auf 130), Fertigstellung der Klimatisierung im VIP-Bereich und Stromversorgung an. Zuvor wurden bereits die 40 Dachmembranen getauscht, das neue LED-Flutlicht und die Beschallungsanlage sind ebenfalls schon seit Längerem fertig.

Kommt bis zum EM-Start ein neuer Rasen in die Arena?

Noch nicht geklärt ist, ob zum Turnier ein frischer Rasen im Stadion verlegt wird. Das letzte Grün liegt erst seit knapp zwei Monaten, ob ein erneuter Austausch vonnöten ist, wird nach der Saison entschieden.

Die Baustellen-Fahrzeuge vor dem Volksparkstadion sollen bald verschwunden sein. WITTERS Die Baustellen-Fahrzeuge vor dem Volksparkstadion sollen bald verschwunden sein.

Die UEFA zeigt sich zufrieden mit der Art und Weise, wie der HSV die notwenigen Stadion-Maßnahmen umsetzte. Täglich steht der Verein im Austausch mit der „EURO 2024 GmbH“, die seit Januar mit eigenem Personal vor Ort ist. Die Verbands-Mitarbeiter werden hingegen erst zum Turnier im Volkspark erwartet und dann einen Teil des VIP-Bereichs als Bürofläche nutzen.

Magnetschwebebahn: Nach EM könnte es konkret werden

Für großes Aufsehen sorgte vor wenigen Monaten das Bekanntwerden des Plans, während der EM eine Magnetschwebebahn vom Bahnhof Stellingen zum Volkspark pendeln zu lassen. Daraus aber wird so schnell nichts, Stadt und Bund konnten sich nicht darauf verständigen, wer die Kosten des Mehr-Millionen-Projekts tragen müsste. Wie die MOPO erfuhr, könnte die Nummer mit dem Mega-Projekt allerdings nach der EM Fahrt aufnehmen.

Der Volkspark ist während des Turniers fraglos Hamburgs Herzstück, aber nicht der einzige Hotspot der Stadt. Vorfreude herrscht auch im Hotel Treudelberg in Lemsahl-Mellingstedt. Hoch im Norden der Stadt logiert Tschechiens Nationalteam während des Turniers und bereitet sich dort auch auf die beiden Gruppenspiele im Volkspark gegen Portugal (18.6.) und einen noch zu ermittelnden Gegner (22.6.) vor. Ihre Trainingseinheiten absolviert das „Narodni tym“ im zehn Kilometer entfernten Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion.

Das Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt dient den Tschechen während der EM als Trainingsstätte. WITTERS Das Edmund-Plambeck-Stadion in Norderstedt dient den Tschechen während der EM als Trainingsstätte.

Interessant für Fans: Die Ankunft der Tschechen im Treudelberg ist für den 13. Juni vorgesehen. Wer den Stars ganz nah sein will, hat auch während der EM die Möglichkeit, sich im Hotel einzubuchen. Zimmer kosten derzeit etwa 250 Euro pro Nacht.

Das könnte Sie auch interessieren: 16 HSV-Treffer, aber keine Schüsse mehr: Die Zahlen zur Glatzel-Krise

Tschechien wird Hamburgs Heimteam. Den EM-Auftakt aber machen am 16. Juni die Niederländer, wenn sie auf einen der Playoff-Sieger treffen. Ab dann wird der schnieke neue Volkspark auch international sichtbar.