Für Sebastian Schonlau endet am Freitag in Münster eine Durststrecke. Dreimal saß der Spielführer zuletzt beim Anpfiff auf der Bank. Nun möchte er eine Diskussion beenden, die zuletzt immer mehr an Tempo gewann. Muss Schonlau ab sofort immer spielen? Die MOPO hörte sich bei früheren HSV-Kapitänen um – und stieß auf klare Meinungen.