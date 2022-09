„Ich bin dann mal weg, ich fahre erst nach Leipzig, dann zu Chelsea“, sagte Tim Walter am Anschluss an die gestrige Pressekonferenz. Ein kleiner Scherz, der 46-Jährige denkt in keinster Weise daran, den HSV zu verlassen. Vielmehr hat Walter mit dem HSV ein großes Ziel: den Aufstieg.

Einen Zwischenschritt können die Hamburger dabei am Freitag in Kiel einlegen – und das erste Mal seit 558 Tagen (mit Ausnahme des Abends des Eröffnungsspiels 2021) zumindest über Nacht von der Tabellenspitze grüßen.

Damals, am 27. Februar, verloren die Hamburger unter Trainer Daniel Thioune den Platz an der Sonne, als das punktgleiche Greuther Fürth mit einem 2:2 gegen Hannover wegen des besseren Torverhältnisses vorbeizog. Die Hamburger verloren anschließend ihr Montagsspiel, ausgerechnet beim FC St. Pauli, mit 0:1. Reißt der Spitzenreiter-Fluch in Kiel, wo der HSV sieglos ist?