Bremser und Schweinsteiger: Hecking geht – bleiben seine Assistenten beim HSV?

Die Zeit von Dieter Hecking beim HSV ist seit Sonnabend unwiderruflich beendet. Was aber geschieht nun mit seinem Trainerstab? Da könnte es durchaus zu Überraschungen kommen: Nach MOPO-Informationen ist sowohl ein Verbleib von Dirk Bremser als auch von Tobias Schweinsteiger durchaus denkbar.

Der Eine lebt an der See, in Scharbeutz, der Andere bevorzugt mit seiner Familie das bayrische Rosenheim in den Bergen. Unterschiedlicher geht es nicht. Und dennoch: Bremser und Schweinsteiger könnten sich auch weiterhin fast täglich im Volkspark zur Arbeit treffen – wenn auch Heckings Nachfolger Wert auf ihre Arbeit legen sollte.

Ein Jahr lang assistierten Tobias Schweinsteiger (l.) und Dirk Bremser (Mitte) Dieter Hecking beim HSV. WITTERS Foto:

Schweinsteiger steht weiterhin beim HSV unter Vertrag

Bleiben die beiden Assistenten beim HSV? Am übersichtlichsten ist die Lage bei Schweinsteiger (38), der vertraglich noch bis Sommer 2021 an den HSV gebunden ist. Von Hecking verabschiedete er sich via Instagram mit warmen Worten. „Danke, Dieter, für das Vertrauen, das Du in mich gesetzt hast“, schrieb Schweinsteiger. „Am meisten freut mich, dass ich Dich meinen Freund nennen darf.“ Der HSV kann sich einen Verbleib des Weltmeister-Bruders gut vorstellen.

Hecking und Bremser arbeiten seit 20 Jahren zusammen

Noch enger ist Bremser mit Hecking verbandelt. Seit 20 Jahren gehen die beiden fast nur noch gemeinsame Wege. Offen, ob das nun so bleibt. Zwar endete auch Bremsers Vertrag am 30. Juni, der 54-Jährige soll sich einen Verbleib in Hamburg aber auch ohne Hecking gut vorstellen können. Vor allem, weil der seit vielen Jahren an der Lübecker Bucht lebende Assistenzcoach heilfroh war, endlich mal in der Nähe seiner Familie arbeiten zu können.

Sobald der HSV einen neuen Trainer gefunden hat, soll auch die Zukunft Schweinsteigers und Bremsers geklärt werden.