Boldts wichtigster Deal: HSV-Vorstand sucht Trainer – zwei Kandidaten aus dem Rennen

Zumindest in einem Punkt herrscht seit dem Wochenende Klarheit: Der HSV braucht einen neuen Trainer, Dieter Hecking wird die Profis nicht in die neue Saison führen. Nur: Wer wird der Neue? Die Vorzeichen sprechen dafür, dass Sportvorstand Jonas Boldt bereits in dieser Woche Vollzug vermelden wird. Ein heißer Kandidat soll laut „Bild“ Osnabrücks Daniel Thioune sein.

Der HSV ist mal wieder auf der Suche, das Profil steht. Ein Entwickler soll her, einer, der – anders als es Hecking vorschwebte – eine neue Mannschaft erst zu einem Aufstiegsanwärter formen muss. Er wird mit einem deutlich weniger luxuriösen Kader arbeiten, als es Hecking oder seine Vorgänger Christian Titz und Hannes Wolf in der Vorsaison durften. Sparzwänge machen es nötig.

Schreuder und Breitenreiter sind wohl kein Thema beim HSV

Für Boldt wird die Suche zu seinem bislang schwersten Deal beim HSV. Mit zumindest zwei Kandidaten soll er sich im konkreten Austausch befinden. Die zuletzt gehandelten Alfred Schreuder (47/zuletzt Hoffenheim) und André Breitenreiter (46/zuletzt Hannover und seit Januar 2019 ohne Job) zählen nicht dazu. Dimitrios Grammozis (41), dessen Vertrag in Darmstadt endete, spielt in den Gedanken der HSV-Bosse zwar eine Rolle, ist aber momentan nicht die allererste Wahl. Thioune scheint in der Pole Position zu sein.

Bei seiner Suche blickt der HSV allerdings auch über Deutschlands Grenzen hinaus. So soll es nach MOPO-Informationen kein entscheidendes Kriterium sein, dass der neue Trainer die Zweite Liga kennt. Ein anderes Merkmal ist sehr wohl Voraussetzung: Der neue Coach muss Deutsch sprechen.

Der neue HSV-Trainer soll in Sachen Kaderplanung mitreden

Sollte Boldt seine Gespräche tatsächlich in dieser Woche abschließen, würde auch die Kaderplanung weiter Fahrt aufnehmen können. Denn erst in Abstimmung mit dem Trainer sollen die entscheidenden Deals vorangetrieben werden.