Böse Überraschung: Darum fehlt HSV-Profi Suhonen im Länderspiel gegen England

Er wollte in der Heimat frische Kräfte tanken, um anschließend wieder voll beim HSV anzugreifen. Mit großen Hoffnungen reiste Anssi Suhonen Anfang der Woche zum finnischen Nationalteam – doch er wird ohne jede Spielminute nach Hamburg zurückkehren. Nachdem der 23-Jährige am vergangenen Donnerstag gegen Irland (1:2) nicht zum Einsatz kam, fehlte er am Sonntagabend (ab 18 Uhr) gegen England komplett im Kader – und sorgte damit für Rätselraten in Hamburg. Was steckt hinter dem Suhonen-Ausfall?

Als der finnische Verband um kurz vor 17 Uhr sein Aufgebot für die Nations-League-Partie gegen England bekanntgab, fehlte der Name Suhonen, sogar bei den zwölf Reservisten. Dabei machte sich der HSV-Profi Hoffnungen, gegen die mit Superstars wie Jude Bellingham und Harry Kane gespickten „Three Lions“ sogar von Beginn an zum Einsatz zu kommen.

Wie die MOPO erfuhr, ist der Mittelfeldmann allerdings nicht verletzt. Stattdessen verzichtete Nationaltrainer Markku Kanerva komplett auf Suhonen, weil der Coach seine Bank lieber mit einem Defensivspieler mehr bestücken wollte. Bitter für den Hamburger: Von den in Helsinki anwesenden Spielern wurde außer ihm lediglich Ilmari Niskanen (Exeter City) nicht in den Spieltagskader berufen.

Suhonen könnte am Mittwoch in der U21 des HSV spielen

Suhonen wird entsprechend ohne jede Einsatzminute in den Beinen am Montag nach Hamburg zurückreisen. Dort will er sich zügig wieder für eine Rückkehr in den Profikader bewerben. Die nächste Gelegenheit dürfte sich ihm am kommenden Mittwoch (19 Uhr) bieten, wenn die U21 zum Regionalliga-Derby bei Eintracht Norderstedt antritt.

Im Nachwuchsteam des HSV kam Suhonen bereits in den vergangenen Wochen regelmäßig zum Einsatz und bestritt insgesamt sieben Regionalligaspiele. Das Problem des Mittelfeldspielers: Die Konkurrenz auf seinen Positionen ist im Profikader enorm groß, ein Vereinswechsel im Sommer aber kam trotz wochenlanger Bemühungen nicht zustande. Suhonen muss sich bei HSV neu anbieten – die Hoffnung, dies über Länderspielminuten zu tun, musste er nun allerdings begraben.