Der HSV gab ihr die Chance, als dreifache Mutter in den Leistungsfußball zurückzukehren. Nach eineinhalb Jahren ohne ein einziges Pflichtspiel. „Und dafür bin ich sehr dankbar“, sagte Almuth Schult der MOPO fünf Tage nach ihrer Unterschrift. Es war ein Ja-Wort für den Rest der Saison – und ein Zeichen an die Sportlerinnen der Nation. Nun, eineinhalb Monate später, spricht die 33-Jährige, die Gerüchten zufolge von Bundesliga-Aufsteiger Carl Zeiss Jena umworben werden soll, wieder – über die hohe Belastung während ihrer kurzen HSV-Zeit, über Gedanken an ihre Zukunft und an das Karriereende. Zudem beurteilt die „Sportschau“-Expertin die Turnier-Chancen der DFB-Männer und -Frauen.

MOPO: Frau Schult, Sie wurden vor sieben Wochen beim HSV vorgestellt, Sie haben viermal in der Zweiten Liga gespielt. Es war also keine lange Zeit, dennoch ist die Saison nun vorbei. Wie fällt Ihr sportliches Fazit aus?

Almuth Schult: Das Fazit fällt sehr positiv aus, das ganze Team hat mich sehr herzlich empfangen. Und es hat einfach Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen. Die Unterstützung unserer Fans war überragend, das ist außergewöhnlich gut für die Zweite Liga. Das macht richtig Freude.

Sie sind mehrfach in der Woche zwischen Hamburg und Ihrer Heimat im Wendland hin- und hergependelt, oft auch mit einem Ihrer drei Kinder. Sind Sie dabei an Grenzen gestoßen?

Die so häufige Pendelei zum Training würde nicht für eine ganze Saison funktionieren, das ist sehr anstrengend und eine Erkenntnis für mich und die Familie.

Almuth Schult wollte beim HSV auch ihre Belastung testen

Warum sind Sie die hohe Belastung dennoch eingegangen?

Für mich war es wichtig zu spüren, ob ich den Trainingsalltag auf dem Platz noch leisten kann und wie unsere Kinder es mitmachen beziehungsweise die Organisation des Alltags funktioniert. Das hat recht gut funktioniert – bei all dem drumherum müssen wir aber schauen, in welche Richtung es nun geht. Ich hatte noch keine Zeit zum Durchatmen.

Im letzten Zweitliga-Saisonspiel gegen Gütersloh (4:1) hütete Almuth Schult noch einmal das Tor der HSV-Frauen. WITTERS Im letzten Zweitliga-Saisonspiel gegen Gütersloh (4:1) hütete Almuth Schult noch einmal das Tor der HSV-Frauen.

Als wir Sie im MOPO-Interview vor sechs Wochen nach Gedanken an ein Karriereende fragten, sagten Sie, dass Sie immer im Moment leben. Was sagt Ihr Bauchgefühl im Moment: Möchten Sie weitermachen – oder aufhören?

Ich kann noch nicht sagen, ob und wie ich weiterspielen möchte. Das Bauchgefühl sagt, dass es mir Spaß macht – aber auch, dass es Herausforderungen mit sich bringt. Wir müssen im Familienrat abwägen, in welche Richtung das Pendel ausschlägt. Da habe ich noch kein Bauchgefühl, weil es eine Gesamtsituation ist. Meine weitere Karriere ist sehr offen momentan.

Der Zeitplan sieht also so aus: Bevor konkrete Gespräche mit dem HSV begännen, müssen Sie selbst eine Entscheidung treffen.

Natürlich bin ich mit den Verantwortlichen schon im Austausch. Auch der HSV will die Saison auswerten, ein Fazit ziehen und bilanzieren, was gut und was schlecht lief. Dann schauen wir, wie es weitergeht.

Schult will rund um die EM über ihre HSV-Zukunft sprechen

Wird im Sommer, wenn Sie als EM-Expertin für die ARD-„Sportschau“ im Einsatz sind, denn überhaupt Zeit sein für mögliche Zukunftsgespräche mit dem HSV?

Ein Gespräch bekommt man immer unter. Da mache ich mir keine Sorgen.

Apropos EM: Was sagt Ihr Bauchgefühl, welche Chancen die deutsche Nationalmannschaft hat?

Alles ist möglich. Julian Nagelsmann hat selbst gesagt, dass es auf die Stimmung ankommt. Wir haben viele Weltklassespieler dabei, die ihr Potenzial abrufen müssen. Das haben sie in den letzten Jahren als Team nicht konstant geschafft. Wenn sie es geschafft haben, sind auch Siege dabei herausgesprungen – wie zuletzt gegen Frankreich. Es kann mit einem K.o.-Spiel vorbei sein, es kann aber auch sehr weit gehen. Ich bin selbst gespannt, wie sie sich in den Vorbereitungsspielen jetzt noch präsentieren. Dann kann man einen noch besseren Ausblick geben in Richtung EM.

Wie gefällt Ihnen der EM-Kader des Bundestrainers – ohne Mats Hummels und Leon Goretzka?

Julian Nagelsmann hat alle Spieler im Miteinander erlebt und sich etwas bei seinem Kader gedacht. Mats Hummels hat sich angeboten, sportlich gesehen ist es traurig, dass er nicht dabei ist. Aber der Bundestrainer hat seine Gründe für die Nominierung. Von Leon Goretzka weiß man, dass er ein harter Arbeiter ist. Aber es gibt viele andere gute Mittelfeldspieler im Kader wie Toni Kroos, Ilkay Gündogan und Robert Andrich. Da geht es um die Zusammenstellung des Teams, die Julian Nagelsmann so als am besten empfindet.

Almuth Schult befürwortet Torhüter-Quartett im DFB-Team

Zudem hat Nagelsmann gleich vier Torhüter nominiert, von denen keiner mehr gestrichen wird.

Das kann ich verstehen, denn bei einer EM können verrückte Dinge passieren und er will dieses Risiko nicht eingehen. Ein Turnier ist anstrengend, wenn ein Torhüter spielt, trainiert er vielleicht nicht so viel. Dann hat man drei andere, die im Trainingsalltag da sind. Und ob Feldspieler Nummer 23 wirklich einen entscheidenden Einsatz bekommt bei einem Turnier, ist auch fraglich. Deshalb wäre ich da auch auf Nummer sicher gegangen.

Die deutschen Frauen haben noch vier EM-Qualifikationsspiele vor sich, bevor Ende Juli die Olympischen Spiele beginnen, am Freitag und Dienstag geht es jeweils gegen Polen. Empfinden Sie das Team von Horst Hrubesch schon als reif für Olympia?

Es ist ein bisschen wie bei den Männern: Wenn sie ihr Potenzial abrufen, können sie jeden Gegner schlagen. Es waren aber auch schon Spiele dabei, bei denen man gedacht hat: Wie kann man hier 0:0 spielen? Es fehlt an der Konstanz und Horst Hrubesch versucht, die reinzubekommen. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Sie können bei Olympia eine Medaille holen, das ist das angestrebte Ziel. Aber ob sie es schaffen, kann wie bei den Männern an einem einzigen K.o.-Spiel hängen.