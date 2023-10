Bitterer Wochenstart für den HSV: Drei neue Ausfälle drohen

Knapp zwei Stunden dauerte beim HSV die erste Einheit der Woche. Intensiv wurde im Volkspark gearbeitet. Alle Profis waren jedoch nicht dabei. Neben Kapitän Sebastian Schonlau fehlten zwei weitere Stammspieler. Und zum Ende der Einheit gab es dann auch noch eine Verletzung.

Mit 22 Feldspielern und vier Torhütern ging es am Montag im Volkspark um kurz nach 12 Uhr auf den Platz. Vorbei war das Mannschaftstraining recht schnell für Jean-Luc Dompé. Der Franzose ging bereits nach wenigen Minuten zurück in die Kabine. Hinterher klärte Tim Walter auf: „Er ist leicht angeschlagen und hat muskuläre Probleme. Er wollte es probieren, hat aber dann gemerkt, dass es nicht passt und ist wieder reingegangen.“

Für Dompé war das HSV-Training schnell vorbei

Wann Dompé wieder voll belastbar und einsatzbereit ist, werden die nächsten Tage zeigen. Gleiches gilt für Ludovit Reis. Der Niederländer war am Montag gar nicht auf dem Platz dabei. „Er war schon am Wochenende krank. Da hat er zwar noch die Regeneration mitgemacht. Doch dann hat es ihn komplett aus den Socken gehauen“, so Walter. Am Montag war Reis nur kurz im Volkspark spazieren, zudem hat er eine Infusion bekommen. Läuft es normal, wird er im Laufe der Woche wieder einsteigen. Noch gibt es da allerdings ein Fragezeichen.

Für William Mikelbrencis endete die erste Einheit der Woche hingegen schmerzhaft. Der Außenverteidiger verletzte sich am rechten Knöchel und musste das Training kurz vor Schluss abbrechen. Im Golfcart wurde der Franzose in die Kabine gefahren. Eine genaue Diagnose gibt es noch nicht.

Und was ist mit Sebastian Schonlau? Der Kapitän arbeitet nach seiner Wadenverletzung weiterhin individuell. Auch auf dem Platz soll er dabei im Laufe der Woche wieder gehen. Mit einem schnellen Comeback ist aber nicht zu rechnen. „Das dauert noch“, so Walter, der bei Schonlau von Tag zu Tag schauen will. Für das Wiesbaden-Spiel am Samstag plant der Trainer nicht mit dem Verteidiger. Walter: „Ich denke, für das Wochenende wird es nicht reichen.“