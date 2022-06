Bitter! Der HSV purzelt aus den Top 5

55 Jahre in Folge spielte der HSV in der Bundesliga. Er war der Dino der Liga, nie abgestiegen, kein Team hatte mehr Bundesliga-Spiele absolviert. In der ewigen Tabelle der Ersten Liga kämpften die Hamburger viele Jahre mit Bremen um Platz zwei hinter den Bayern. Dieses Bild hat sich längst verändert.

Schon zu Bundesliga-Zeiten zog Dortmund am HSV vorbei, auch Bremen setzte sich ab. Nun purzelt der HSV aus den Top 5.

Beim Blick auf die Anzahl der Bundesligaspiele sind gerade Dortmund und Stuttgart mit dem HSV (1866) gleichgezogen. Sie werden die Hamburger in der kommenden Saison genau wie Mönchengladbach (1840 Spiele) überholen.

Ewige Bundesliga-Tabelle: Stuttgart und Gladbach werden den HSV überholen

Auch in der ewigen Tabelle werden der VfB (2732 Punkte) und die Gladbacher (2719) in den anstehenden Spielzeit am HSV (2733) vorbeiziehen.

Die Hamburger rutschen auf Platz sechs ab und verlieren damit immer mehr den alten Bundesliga-Glanz. Die Zeit in der Zweiten Liga hat schon jetzt deutlich ihre Spuren hinterlassen – und vorbei ist sie für den HSV bekanntlich noch nicht.