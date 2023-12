Unabhängig von der Frage, in welcher Liga der HSV in der nächsten Saison spielen wird und wie es in der Rückrunde mit Trainer Tim Walter weitergeht, wird im Volkspark aktuell auch am Kader der Zukunft gebastelt. Die ursprünglich zum Saisonende auslaufenden Verträge der Stammspieler Jonas Meffert, Sebastian Schonlau und Daniel Heuer Fernandes wurden im Laufe der Hinrunde bereits verlängert. Als nächste Baustelle rückt nun die Personalie Bakery Jatta immer mehr in den Vordergrund.