Bewegendes Foto: HSV-Profis besuchen gesperrten Vuskovic in Kroatien

Über dieses Foto werden sich die Fans des HSV ganz besonders freuen – denn Mario Vuskovic kann wieder lachen. Nachdem der Kroate am vergangenen Dienstag vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wegen Epo-Dopings bis Ende 2026 gesperrt wurde, düsten mehrere seiner HSV-Kollegen am Sonntagabend nach Split, um Vuskovic zu besuchen. Am Montagvormittag postete der 22-Jährige ein Foto der Zusammenkunft.

„Family“ steht über dem Schnappschuss, den Vuskovic bei Instagram postete, verziert ist das Foto mit einem großen, roten Herz. Zu sehen sind ein lachender Vuskovic und zahlreiche Teamkollegen und Staff-Mitglieder des HSV. Nach einer Reise, die nicht nur ihnen, sondern auch den HSV-Fans ans Herz geht.

Am Sonntagabend hatten sich mehrere Profis (u.a. Miro Muheim, Jonas Meffert, Robert Glatzel, Ransford Königsdörffer, Bakery Jatta, Sebastian Schonlau, Ludovit Reis), Assistenzcoach Merlin Polzin und weitere Staff-Mitglieder per Flieger auf den Weg nach Kroatien gemacht, um Vuskovic in den für ihn so schweren Stunden beizustehen. Eine Aktion, die voll ins Schwarze traf.

HSV-Trainer Baumgart gab zahlreichen Profis am Montag frei

Der HSV und Trainer Steffen Baumgart unterstützen den Besuch voll und ganz. Am Montagstraining müssen die fehlenden Profis nicht teilnehmen. Kein Problem in der gerade begonnenen Länderspielpause.

Vuskovic‘ Kollegen dokumentieren mit ihrem Besuch, wie wichtig ihr Kollege ihnen ist. Bereits im Rahmen des Heimspiels am vergangenen Samstag gegen Münster (4:1) hatte es zahlreiche Aktionen gegeben.

Der kroatische Abwehrspieler, der seine Unschuld beteuert, wertet gerade mit seinen Anwälten das CAS-Urteil aus, durch das seine zunächst zwei Jahre lange Sperre auf vier Jahre ausgeweitet wurde. Lediglich Verfahrensfehler könnten dafür sorgen, dass der Fall vorm Schweizer Bundesgericht in die Verlängerung geht. Seine Kollegen aber setzten so oder so ein Zeichen: Vuskovic bleibt Teil der HSV-Familie.