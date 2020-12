Besuch in Hamburg: Vor Duell: Opoku bringt sich für den HSV in Stimmung

Sein Countdown hat längst begonnen. Seit Aaron Opoku Anfang Oktober nach Regensburg verliehen wurde, zählt er die Tage bis zum Wiedersehen mit dem HSV. Am Sonntag ist es im Volkspark soweit. Doch Opoku schaute schon vorher in Hamburg vorbei und verbrachte die Weihnachtstage in Hamburg.

Opokus Rückkehr nach Hamburg. Nach wie vor ist der 21-Jährige, der in Billstedt aufwuchs, tief verwurzelt in seiner Heimatstadt. Auf Instagram postete er Bilder von seinem Weihnachtstreffen.



Aaron Opoku (2.v.r.) verbrachte die Weihnachtstage in Hamburg. Ex-St.Pauli-Profi Christian Conteh (ganz rechts) feierte mit ihm. Instagram/Opoku Foto:

An seiner Seite: Kumpel Christian Conteh (21), der ebenfalls aus Hamburg stammt und im Sommer von St. Pauli zu Feyenoord Rotterdam wechselte.

Leihe von HSV-Talent Opoku nach Regensburg zahlte sich bislang aus

Die Leihe nach Regensburg zahlte sich für Opoku bislang aus. Kam er zunächst vor allem als Joker zum Einsatz, erarbeitete er sich in den vergangenen Wochen einen Stammplatz. Seine Gesamtbilanz für den Jahn: neun Zweitliga-Partien, ein Tor und zwei Vorlagen.



Vergangene Woche traf er zudem im Elfmeterschießen beim Pokalerfolg in Wiesbaden und zog mit Regensburg in die dritte Runde ein.

Aaron Opoku spielt mit Regensburg beim HSV

Sieht so aus, als würde der HSV-Plan mit Opokus Leihe aufgehen. Wie schon im Vorjahr (bei Hansa Rostock) sammelt der Flügelflitzer reichlich Spielpraxis.



Zum Sommer soll er dann erneut einen Anlauf beim HSV nehmen. Bereits am Sonntag will er im Volkspark einen Vorgeschmack abliefern.