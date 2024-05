Besuch der Ultras und Spezial-Training: So lief die HSV-Vorbereitung auf das Derby

Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen. Da ist das Stadtderby keine Ausnahme. Trainer, Spieler und Fans – alle wollen aus dem Duell HSV gegen St. Pauli etwas ganz Besonderes machen. Die MOPO war in den vergangenen Tagen im Volkspark dabei und hat die HSV-Vorbereitung beobachtet.

Mit 56.000 Zuschauern wird das Volksparkstadion am Freitagabend ausverkauft sein. Eine hitzige und laute Atmosphäre wird erwartet. Einen kleinen Vorgeschmack gab es schon am Mittwoch. Etwa 150 HSV-Ultras schauten im Stadion vorbei. Ein paar laute Ansagen und Gesänge waren von draußen zu hören. Hintergrund des Besuchs soll unter anderem auch die Fertigstellung und letzte Überprüfung der Derby-Choreographie gewesen sein. Mehrere Wochen wurde zuvor daran gearbeitet. Das Ergebnis wird am Freitag kurz vor dem Anpfiff präsentiert.

Ähnlich heiß wie die Fans ist auch Steffen Baumgart. „Ich bin in solchen Spielen immer noch ein bisschen drüber“, sagt der HSV-Trainer, der bei seiner letzten Station in Köln fünf hitzige Derbys gegen Mönchengladbach erlebt hat. Nur eine Derby-Niederlage war für ihn dabei. Ein spezielles Erfolgsrezept hat er für solche Spiele laut eigener Aussagen zwar nicht, ganz normal lief das Abschlusstraining am Freitag im Volkspark dann aber auch nicht. Erst ging es für die Mannschaft gut eine Stunde auf den Trainingsplatz. Danach wurde noch kurz und geheim im Stadion weitergearbeitet. Eine Maßnahme, die es beim HSV in dieser Form schon länger nicht mehr gab.

Bis auf Bénes sind alle HSV-Profis fit für das Derby

Auf welche Spieler kann Baumgart im Derby setzen? Der HSV-Coach kann fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf László Bénes können alle Profis im Derby eingesetzt werden. Jonas Meffert, der am Mittwoch noch mit dem Training ausgesetzt hatte, war bei der Abschlusseinheit am Donnerstag wieder voll dabei. Wie der genaue Derby-Kader letztlich aussehen wird, entscheidet sich erst am Freitag.

Das könnte Sie auch interessieren: St. Pauli-Party im Volkspark? Polizei schlägt Alarm vor Derby der Emotionen

Am Spieltag soll beim HSV auf einen normalen Ablauf gesetzt werden. Am Vormittag geht es kurz für die Mannschaft zum Anschwitzen auf den Platz, danach wird gemeinsam ins Teamhotel gefahren. Mit einem Mittagessen und Besprechungen wird die Zeit bis zur Abfahrt in den Volkspark überbrückt. Die entscheidende und letzte Ansprache gibt es von Baumgart dann in der Kabine. Es wird eine „gute“ sein, da ist sich der HSV-Coach schon im Vorfeld sicher.