Bester HSV-Torschütze des Jahrtausends: Glatzel vor nächstem Meilenstein

Am Sonntag kommt Jahn Regensburg in den Volkspark. Bei dem einen oder anderen HSV-Fan dürfte dieser Gegner noch üble Erinnerungen wecken. Eine 0:5-Pleite kassierten die Hamburger gegen Regensburg in der ersten Zweitliga-Saison. Nie zuvor und auch danach verlor der HSV ein Heimspiel höher. Mittlerweile liegt das allerdings auch schon sechs Jahre zurück. Die Zeiten haben sich geändert. Diesmal soll der Gegner bei einem ganz anderen Eintrag in die Geschichtsbücher helfen. Die Voraussetzungen dafür sind nicht so schlecht.

Der HSV gegen Regensburg – für die Hamburger haben sich die Oberpfälzer in den zurückliegenden Jahren vom Horror- zum Lieblingsgegner entwickelt. Seit acht Spielen ist der HSV gegen den SSV nun schon ungeschlagen, dabei gab es sechs Siege und zwei Remis. Gleichzeitig fielen in diesem Duell immer wieder reichlich Tore – und das zuletzt vor allem für den HSV. Allein in den letzten vier Vergleichen (4:1, 4:2, 3:1 und 5:1) erzielten die Hamburger 16 Treffer gegen Regensburg.

Diese Erfolgsserie soll am Sonntag im Volkspark weiter ausgebaut werden. Eine entscheidende Rolle will dabei auch Robert Glatzel einnehmen. Der Top-Stürmer ist auf dem besten Weg zum nächsten Meilenstein im HSV-Trikot.

Glatzel erzielte in bislang 116 HSV-Spielen 72 Tore

Mit einer Sehnenverletzung hatte Glatzel den Start in die Saison verletzt verpasst. Stück für Stück kämpfte er sich zuletzt zurück in das Team. Beim vergangenen Heimspiel gegen Münster (4:1) stand er erstmals wieder in der Startelf und glänzte direkt mit einem Doppelpack. Für Glatzel waren es im 116. Spiel für die Hamburger die Tore Nummer 71 und 72.

Barbarez steht beim HSV noch vor Glatzel

Mit Sergej Barbarez gibt es nur einen Spieler, der in diesem Jahrtausend noch häufiger für den HSV traf. Der aktuelle Nationaltrainer von Bosnien und Herzegowina erzielte zwischen 2000 und 2006 in insgesamt 216 Spielen 76 Tore für die Hamburger. Für Barbarez waren es damals Treffer in der Bundesliga, der Champions League und dem UEFA-Cup. Das kann Glatzel nicht bieten. Platz eins in der Liste der besten HSV-Torschützen des Jahrtausends kann er sich trotzdem jetzt holen.

Vier Treffer fehlen dem Torschützenkönig der vergangenen Saison noch, um mit Barbarez gleichzuziehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass am Sonntag im Spiel gegen Regensburg der Abstand weiter verringert wird, ist hoch. Glatzel wird in der Startelf stehen. In bislang neun Spielen gegen Regensburg hat er schon fünf Tore erzielt und vier weitere Treffer vorbereitet. Der Gegner liegt ihm.