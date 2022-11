„Die Basis vergessen“: So erklärt Walter ein echtes Problem des HSV

Die Abwehr und die Arbeit gegen den Ball wird beim HSV gerne als Basis für den Erfolg bezeichnet. Fragen nach zu vielen Torchancen für den Gegner beantwortete Trainer Tim Walter lange Zeit gerne mit dem Hinweis, dass sein Team in der Zweiten Liga die wenigsten Gegentore bekomme. Doch dieses Bild hat sich mittlerweile verändert.

Mit 15 Gegentoren steht der HSV in dieser Saison aktuell hinter Heidenheim (13) und Darmstadt (14) im Abwehr-Ranking lediglich noch auf Platz drei. Verantwortlich sind dafür vor allem die jüngsten Auftritte. Während es an den ersten neun Spieltagen für die Hamburger nur fünf Gegentore gab, waren es in den vergangenen fünf Liga-Spielen gleich zehn. Das letzte HSV-Spiel ohne Gegentor (2:0 gegen Düsseldorf, 17. September) liegt mittlerweile sieben Wochen zurück.

„Manchmal ist nicht alles zu erklären“, meint Walter, der betont, dass seine Mannschaft immer besser werden will und dabei auch viel im Detail gearbeitet werde. „Vielleicht haben wir da manchmal die Basis vergessen“, so der HSV-Coach. Für Walter steht fest, letztlich wird alles auf dem Platz nur gemeinsam funktionieren. Emotionen, Energie und Bereitschaft sind für ihn gerade auch in der Defensive der Schlüsselwörter für den Erfolg. „Wir wollen es als Team besser machen. Und das müssen wir auch“, sagt der 46-Jährige mit Blick auf die zuletzt oft zu wacklige Abwehr seiner Mannschaft.

Regensburg hat gegen den HSV bislang immer getroffen

Im Heimspiel gegen Regensburg soll es am Sonntag wieder ein anderes Bild geben. Am besten bleibt der HSV dabei am Ende ohne Gegentor. Das wäre bei diesem Gegner für den HSV dann gleichzeitig eine Premiere. Zwar stellt Regensburg in dieser Saison mit nur 14 erzielten Toren hinter Nürnberg (zwölf) die zweitschlechteste Offensive der Zweiten Liga, gegen den HSV haben die Bayern bislang allerdings in allen der bisherigen acht Vergleiche in Liga zwei getroffen. Ändert sich das an diesem Sonntag?