Bei Rückkehr: Darum könnte Kinsombi dem HSV gefährlich werden

Nach drei Jahren (84 Spiele, elf Tore) war David Kinsombis Vertrag beim HSV in diesem Sommer aufgelöst worden. Er ging zum SV Sandhausen. Dort läuft es für ihn richtig gut. Schon sechs Tore hat der 26-Jährige für den SVS in dieser Saison erzielt. Am Samstag kehrt er in den Volkspark zurück. Tim Walter will Kinsombi mit offenen Armen empfangen.

„Ich freue mich David zu sehen, weil er ein herzensguter Junge ist“, sagt der HSV-Coach, der seinem ehemaligen Schützling den Erfolg in Sandhausen total gönnt.

HSV-Trainer Tim Walter freut sich über Erfolg von Kinsombi

„Ich freue mich für jeden, der woanders sein Glück findet“, so Walter. „Es ist im Fußball einfach so, dass es nicht überall gleich läuft.“

Klar ist für Walter aber auch: Am Samstag soll Kinsombi nichts zu feiern haben – auch wenn er in dieses Spiel womöglich besonders motiviert gehen wird.