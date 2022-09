Max Maria, Benjamin Chimezie, … – Wissen Sie, welche HSV-Profis diese Namen tragen?

In den vergangenen Tagen stand der Personal-Ausweis von HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld im Fokus. Wegen aufgekommener Zweifel an seinen akademischen Qualifikationen hatte der 53-Jährige auf seine Identitätskarte verwiesen, auf dem sein Doktor-Titel angegeben ist. „Ich habe Aufklärung geleistet“, sagte Wüstefeld nach seiner Anhörung im Haushaltsausschuss der Hamburger Bürgerschaft – auch mit Verweis auf seinen Pass. Ein Blick auf die Ausweispapiere der HSV-Profis indes würde den einen oder anderen kuriosen Namen offenbaren.

Wie sie gerufen werden, ist den HSV-Fans bekannt, allein ein Blick in die Wikipedia-Einträge der Hamburger Profis genügt aber schon, um die kompletten Namen von Robert-Nesta Glatzel und Co. zu erfahren. Der HSV-Stürmer zum Beispiel verdankt seinen Vornamen Reggae-Legende Robert Nesta Marley, von dem Glatzel dank seines aus Eritrea stammenden Vaters ein großer Fan wurde.

Elf HSV-Profis und Walter haben einen Zweitnamen

Der Torjäger ist aber längst nicht der einzige HSVer mit einem Namen, der in seiner Vollständigkeit den Wenigsten bekannt sein dürften. Folgende von Tim Laszlo Walter, wie der HSV-Trainer in Gänze heißt, trainierten Profis haben neben Robert-Nesta Glatzel ebenfalls einen Zweit- oder sogar Drittnamen:

Miro Max Maria Muheim (24)

Max Maria (24) Jonas Benjamin Chimezie David (22)

Benjamin Chimezie (22) Stephan Kofi Ambrosius (23/derzeit an den KSC verliehen)

Kofi (23/derzeit an den KSC verliehen) Jean-Luc Mamadou Diarra Dompé (27)

Mamadou Diarra (27) Ransford -Yeboah Königsdörffer (21)

-Yeboah (21) Elijah Akwasi Krahn (19)

Akwasi (19) Anssi Tapio Suhonen (21)

Tapio (21) Xavier Casmier Amaechi (21)

Casmier (21) Ogechika Brian Heil (21)

Brian (21) Leo Friedrich Oppermann (21)

Wirft man einen Blick in die Vereinshistorie, ist Danon Issouf Johannes Djourou-Gbadjere, kurz der von 2013 bis 2017 für den HSV spielende Johan Djourou, einer der Ex-Hamburger mit dem wohl längsten vollständigen Namen. Doch auch weitere Klub-Legenden mit mindestens 50 HSV-Spielen haben in ihren Ausweisen noch etwas stehen, das auf den Anzeigetafeln in den Stadien oder auf den Spielberichtsbögen meist gar nicht ersichtlich wurde: