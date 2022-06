Bénes und der HSV: Darum wurde es erst eine Liebe auf den zweiten Blick

Der neue Mittelfeld-Motor ist da! Wie erwartet hat der HSV László Bénes von Borussia Mönchengladbach verpflichtet, der 24-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Die Ablösesumme liegt dem Vernehmen nach bei knapp zwei Millionen Euro. Direkt nach der offiziellen Verkündung ging es für den Slowaken mit den neuen Teamkollegen auf den Trainingsplatz, ein erstes Beschnuppern.

Beim Trainer wusste Bénes ganz genau, was ihn erwartet – beziehungsweise, wer ihn in Empfang nehmen würde. Unter Tim Walter (46) spielte der Mittelfeldspieler 2019 sechs Monate in Kiel. „Laszi hat einen exzellenten Fuß und ein sehr gutes Spielverständnis“, freute sich Walter über den dritten HSV-Zugang der Transferperiode und erklärte: „Er kann uns mit Sicherheit besser machen.“

HSV-Trainer Walter: „László Bénes kann uns besser machen“

Interessant: Schon vor Walters Amtszeit beim HSV hatten die Hamburger den Slowaken auf dem Zettel. „Wir kennen ihn schon sehr lange“, sagte Sportvorstand Jonas Boldt (40). „Er beschäftigt sich schon länger mit dem HSV.“ So war Bénes zum Ende der Vorsaison bereits als Zuschauer im Volksparkstadion. Eindrücke, die hängenblieben. „Die Stimmung war überragend“, erinnert sich der siebenmalige Nationalspieler.

HSV-Neuzugang Bénes war vorige Saison als Zuschauer im Volksparkstadion

2019 war es Dieter Hecking (57), der Bénes einst in Mönchengladbach förderte, der mit Boldt an eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers dachte. „Damals war relativ schnell klar, dass sie ihn nicht abgeben würden“, erinnert sich Boldt. Knapp drei Jahre später sah das anders aus. Im Borussia-Park war Bénes in eine Sackgasse geraten, die Karriere stagnierte. Jetzt also der Schritt zum HSV, im zweiten Anlauf.

„Er hat lange nicht gespielt, von daher muss man erst mal abwarten, wie er sich hier präsentiert“, sagt Walter. „Aber die Freude ist da, dass er uns verbessern kann. Er ist charakterlich ein super Junge und passt perfekt in unser Gebilde. Es ist schön, dass er da ist.“ Bénes und der HSV, es soll Liebe auf den zweiten Blick werden.