Er ist 18 Jahre jung, deutscher Junioren-Nationalspieler und hat nur wenige Minuten gebraucht, um sich in die Herzen vieler HSV-Fans zu schießen und köpfen. Tom Sanne traf bei seinem Zweitliga-Debüt für den HSV wenige Minuten nach seiner Einwechslung gegen Magdeburg, durfte anschließend auch in Fürth ein paar Profi-Minuten schnuppern. Zuletzt schoss er die U23 zum 3:2-Sieg in der Regionalliga bei BW Lohne. Wie aber geht es weiter für den jungen Mann, der noch keinen Profi-Vertrag besitzt. Was plant der HSV?