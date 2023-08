Beim Training: Besondere Überraschung für HSV-Verteidiger Ramos

Schöner hätte er sich seinen Geburtstag wohl nicht ausmalen können. Als Guilherme Ramos am Freitag den Trainingsplatz verließ, warteten schon Freundin Catarina und seine Eltern auf ihren Schatz. Zum 26. Ehrentag gab es gleich einen dicken Kuss.

Ramos’ Familie war extra aus Portugal angereist, um den Geburtstag angemessen feiern zu können. Schon am Samstag aber müssen sie sich wieder verabschieden, dann reist der Abwehrmann mit seinen HSV-Kollegen nach Essen, zur Vorbereitung auf das Pokalspiel bei Drittligist Rot-Weiss.

Dort will Ramos den nächsten Schritt zu mehr Stabilität setzen. Nachdem er zuletzt in der Liga beim Karlsruher SC (2:2) beinahe vom Platz flog und deshalb von Trainer Tim Walter vorzeitig ausgewechselt worden war, soll es diesmal besser laufen. Deshalb studierte Ramos nach dem Team-Training am Freitag noch fleißig Laufwege ein und arbeitete an seinem Stellungsspiel. Nun geht es mit reichlich Familien-Glück im Herzen zum Pokal-Duell.

Übrigens: Ramos’ Freundin ist selbst ein kleiner Star und Geschäftsführerin einer Klinik für plastische Chirurgie in Porto. Auf Instagram folgen ihr mehr als 6000 Personen.