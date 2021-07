Beim KSC: Zwei Ausfälle und ein Rückkehrer im HSV-Kader

Foto:

Als die HSV-Profis am Sonntag zum Abschlusstraining für das KSC-Spiel auf den Trainingsplatz im Volkspark gingen, fehlte neben Innenverteidiger Stephan Ambrosius auch Aaron Hunt. Mit Magenproblemen hatte sich der 34-Jährige zuvor abgemeldet. Von den HSV-Ärzten wurde Hunt noch mal genau untersucht und schließlich entschieden, dass er auch die Reise nach Karlsruhe erst mal nicht mit antreten wird.

Hunt liegt flach. Sollten die Probleme am Montag verschwunden sein, könnte er zwar theoretisch noch nach Karlsruhe nachreisen. Beim HSV geht man davon jedoch nicht aus. Der Mittelfeldspieler wird das letzte Spiel des Jahres verpassen.

Neue HSV-Chance für Sonny Kittel beim KSC

Wieder zurück im HSV-Kader ist hingegen Sonny Kittel. Der 27-Jährige hatte Anfang Dezember beim 0:1 gegen Hannover Gelb-Rot gesehen.

Beim 2:1 in Darmstadt fehlte er gesperrt, beim 4:0 gegen Sandhausen bekam er keinen Platz im HSV-Aufgebot. In Karlsruhe rückt er nun für Hunt wieder in den Kader und bekommt eine neue Chance.