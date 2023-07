Nach MOPO-Informationen war der Angreifer, der in der Vorsaison nach seiner Verpflichtung von Dynamo Dresden auf zehn Pflichtspieltreffer kam, über die Berichterstattung verwundert. Der gebürtige Berliner fühlt sich in Hamburg und der Mannschaft pudelwohl, beobachtet aber – und hier ist das aber – seine Situation sehr wohl genau.

Die zwei freien Tage taten gut. Richtig gut. Nach dem intensiven Trainingslager in Kitzbühel gestattete HSV-Trainer Tim Walter seinen Schützlingen zwei fußballfreie Tage. Ausspannen, zur Ruhe kommen. Auch Ransford Königsdörffer wird die freie Zeit genutzt haben, um den Akku wieder ein wenig aufzuladen. Vor der Abreise nach Österreich hatten Gerüchte die Runde gemacht, der 21-Jährige spiele mit dem Gedanken eines frühzeitigen Abgangs, sollte sich abzeichnen, dass seine Spielzeit in der neuen Saison begrenzt bleibt.

Königsdörffer beobachtet seine Situation beim HSV genau

Dem Vernehmen nach will Königsdörffer, der beim HSV den Sprung zum ghanaischen Nationalspieler machte, den Sommer abwarten – und seine Situation in sechs Wochen noch einmal bewerten. Im Testspiel gegen Pilsen (3:3) startete der Angreifer und erzielte prompt ein Tor, bei der Pleite gegen Red Bull Salzburg (1:4) wurde er zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

Ohnehin ist klar, dass der HSV alle Trümpfe in der eigenen Hand hält. Königsdörffers Vertrag läuft bis 2026, seinen Nutzen für die Mannschaft hat er in der Vorsaison – aus seiner Sicht zu oft als Joker – mehrfach unter Beweis gestellt.

An Robert Glatzel (29) im Sturm wird auch in der kommenden Saison kein Weg vorbeiführen, auf den Außenbahnen ist mit Levin Öztunali (27) ein weiterer Konkurrent dazugekommen. Königsdörffer wartet vorerst ab – und will um seinen Platz kämpfen.