Beim HSV entlassen: Jetzt soll Hannes Wolf den deutschen Fußball retten

Gut möglich, dass Hannes Wolf bald auch mal wieder im Volkspark vorbeischaut, um nach dem Rechten zu sehen. Nach dem ersten verpassten Anlauf, direkt in die Bundesliga zurückzukehren, entließ die HSV-Führung Wolf im Sommer 2019. Nun ist der 42-Jährige neuer DFB-Direktor für die Bereiche Nachwuchs, Training und Entwicklung – und wird zu einem der wichtigsten Männer des deutschen Fußballs.

Wolfs wundersamer Aufstieg. Schon immer galt der U20-Nationalcoach als Top-Experte in Sachen Jugend. Nun soll er die verstaubten Strukturen im Verband aufbrechen und die Weichen für viele, frische Talente stellen. Wolf („Ich bedanke mich für das Vertrauen“) wird auf ein Kompetenz-Team setzen, dem u.a. die Ex-Nationalspieler Sandro Wagner, Hanno Balitsch sowie Lars und Sven Bender angehören.

Wolf ist DFB-Direktor für Nachwuchs, Training und Entwicklung

„Er hat einfach Bock drauf“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Vorstellung des neuen Direktors. „Hannes Wolf liebt den Fußball.”

ℹ️ Hannes Wolf wird neuer DFB-Direktor „Nachwuchs, Training und Entwicklung“.



Seine Rolle als #U20-Trainer wird der 42-jährige Fußballlehrer beibehalten.



Alle Infos:

➡️ https://t.co/ksXad9zUCn



DFB/Thomas Böcker pic.twitter.com/6WDdsQIHwa — DFB (Verband) (@DFB) August 21, 2023

Der frühere HSV-Trainer (24 Spiele 2018/19 mit elf Siegen, acht Niederlagen und Zweitliga-Platz vier – im DFB-Pokal erreicht man das Halbfinale) soll in einer neuen Sportstruktur beim DFB die Zukunftssorgen nach den zuletzt schwachen Nachwuchsleistungen angehen.

Wolf verpasste mit dem HSV den Aufstieg – DFB-Pokal-Halbfinale als Highlight

Für die Männer-Nationalmannschaft bleibt Rudi Völler zuständig, für die Frauen-Auswahl wird noch nach der Bestbesetzung gesucht. Alle drei seien Sportdirektoren, oder zwei Sportdirektoren und eine Sportdirektorin, sagte Neuendorf.

Wolf riss Grundprobleme im Nachwuchs an. In England und Frankreich würden drei- bis viermal mehr Spieler aus dem U21-Bereich eingesetzt, sagte er. „Das heißt nicht, dass wir schlechte Spieler haben, aber uns fehlt in der Breite die Spitze.” Es ist an ihm und seinem Kompetenz-Team, dies möglichst schnell zu ändern.