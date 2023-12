Wie alle HSV-Profis wird auch er am 2. Januar wieder zum Trainingsstart im Volkspark erwartet. Anders als seine Kollegen aber könnte es für diesen HSV-Profi schon sehr bald aus dem Norden in eine andere Himmelsrichtung gehen. Er erhielt vom HSV bereits die Zusage, den Verein im Winter verlassen zu dürfen.

Wie alle HSV-Profis wird auch Valon Zumberi am 2. Januar wieder zum Trainingsstart im Volkspark erwartet. Anders als seine Kollegen aber könnte es für den 21-Jährigen schon sehr bald aus dem Norden in eine andere Himmelsrichtung gehen. Der Deutsch-Kosovare erhielt vom HSV bereits die Zusage, den Verein im Winter verlassen zu dürfen.

Für Zumberi wäre ein Wechsel ein elementarer Schritt für den weiteren Verlauf seiner Karriere. Er benötigt dringend Spielpraxis, um sich entwickeln zu können. Denn unter Trainer Tim Walter ist der Kapitän der kosovarischen U21 chancenlos. In den vergangenen eineinhalb Jahren kam er auf ganze 14 Spielminuten (zwei Einsätze), stand in der laufenden Serie nur ein einziges Mal im Profi-Kader.

Dass Walter Zumberi eigentlich gar nicht mehr auf dem Zettel hat, verdeutlichten einige Auftritte des Trainers bei Pressekonferenzen. Da zählte er immer mal wieder seine Innenverteidiger auf, vergaß Zumberi dabei aber nicht nur einmal – selbst in der größten Not, als mehrere Profis verletzt ausfielen. Ein Umstand, der den jungen Spieler durchaus getroffen haben soll.

Zumberi spielt seit 2010 für den HSV

Unter Walter wird Zumberi, der 2010 aus Norderstedt in die HSV-Jugend wechselte, keine Chance haben. Problem: Einsätze in der Regionalliga, wo er in dieser Serie sechs Mal spielte, sollten für ihn eigentlich nicht mehr das Maß aller Dinge sein. So bleibt nur ein Wechsel.

Klappt es diesmal? Im Sommer scheiterten mögliche Deals auf der Zielgeraden, mehrere Drittligisten (u.a. Lübeck und Saarbrücken) waren interessiert. Jetzt werden die Karten neu gemischt.

Bei der U21 des Kosovo ist Zumberi Kapitän

Gut für Zumberi: Durch seine regelmäßigen Auftritte für sein U21-Nationalteam (schon 16 Partien) sind auch international Scouts auf ihn aufmerksam geworden. Das dürfte die Suche in diesem Winter deutlich erleichtern.