Unter Druck: Für HSV-Derbyheld Jonas David geht es um alles

Als Jonas David den HSV im vergangenen Spätsommer auf Leihbasis verließ, hatte er einen klaren Plan. Mit vielen Einsätzen für Hansa Rostock wollte sich der Abwehrmann für die kommende Saison in Position bringen, ob nun beim HSV oder für andere Vereine. Zwei Saisonmonate bleiben dem 24-Jährigen noch, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen. Nach mehreren Verletzungen steht David unter Zugzwang.

Nur acht Mal kam der Abwehrmann in dieser Serie zum Einsatz. Zu wenig, um sich zu empfehlen und eine gute Ausgangsposition auf dem Transfermarkt für den kommenden Sommer zu erspielen. Besonders bitter: Zwischen November und Februar fehlte David fast komplett wegen einer hartnäckigen Schambeinentzündung.

Hoffnung machte sein Comeback vor drei Wochen in Braunschweig. Nach dem 1:0 im Keller-Duell wurde der gebürtige Meiendorfer überschwänglich gelobt, verletzte sich aber prompt erneut. Nun ist er wieder fit und hofft auf seinen Einsatz am Samstag in Kiel.

David hat beim HSV noch Vertrag bis 2025

Für David wäre ein guter Saison-Endspurt enorm wichtig. Beim HSV, wo er bis Sommer 2025 unter Vertrag steht und im Vorjahr mit seinem Tor im Derby gegen St. Pauli ein absolutes Highlight erlebte, dürfte er auch im Sommer einen schweren Stand haben. Dass Hansa ihn im Falle des Klassenerhalts kaufen würde, ist ob der Finanznot der Ostseestädter eher unwahrscheinlich. Bliebe nur ein Wechsel woanders hin. David spielt fortan auch darum, das Interesse anderer Vereine auf sich zu ziehen.