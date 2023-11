Noch bevor die HSV-Profis am Abend gegen Braunschweig antreten, kämpft eines der größten Talente des Vereins um den Einzug ins WM-Halbfinale. Nach seinem Siegtor gegen die USA (3:2) wollen Bilal Yalcinkaya und die deutsche U17 gegen Spanien (9.30 Uhr, live bei Sky Sport News) den nächsten Schritt setzen. Für die HSV-Perle ist schon jetzt nichts mehr, wie es vorher mal war: Nach MOPO-Informationen erkundigten sich nach dem USA-Spiel drei spanische Topvereine, ob Yalcinkaya sich einen Wechsel vorstellen kann. Muss der HSV nun um den Abgang seines Talents bangen?

Seine Auftritte werden wahrgenommen, so viel steht fest. Dreimal kam der 17-Jährige bei dieser WM als Joker ins Spiel, erzielte zwei Treffer. Dazu kommt: Sein HSV-Vertrag endet im Sommer. Das macht ihn umso begehrter.

Spanische Klubs interessieren sich für HSV-Talent Yalcinkaya

Eine Ausgangslage, die sich längst herumgesprochen hat. Wie die MOPO erfuhr, klopften in den vergangenen Tagen drei spanische Vereine, die in der oberen Hälfte der „La Liga“ einzuordnen sind, bei Yalcinkaya an und erkundigten sich, ob ein Wechsel vorstellbar sei.

Muss der HSV aufpassen, dass das Talent die Biege macht? Eigentlich nicht. Die Präferenz des Offensivmannes ist weiterhin klar: Nach der WM sollen die seit Monaten laufenden Gespräche mit dem HSV möglichst zügig zum Abschluss gebracht werden. Dann will Yalcinkaya seinen ersten Profivertrag unterschreiben und sich für seinen ersten Einsatz in Liga zwei empfehlen.