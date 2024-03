Baumgart-Theorie über HSV-Lenker Reis: „Da bin ich mir absolut sicher“

Ludovit Reis gehört beim HSV zu den Spielern, die in den vergangenen Jahren eine enorm positive Entwicklung genommen haben. Vom jungen Talent ist er in Hamburg zum Führungsspieler und Leistungsträger gereift. Ein echter Mittelfeldmotor, der auch in der Offensive immer wieder Akzente setzt. Genau diese Anführer-Qualitäten könnte der HSV im Moment gut gebrauchen. Das Problem: Zu sehen ist davon bei Reis gerade nur wenig.

In seinen ersten beiden Spielzeiten beim HSV brachte es Reis auf 15 Tore und sieben Vorlagen. Sein Marktwert schoss von 2,5 auf sechs Millionen Euro nach oben.

Im vergangenen Sommer wurde er dann von einer Schulterverletzung gestoppt. Bei 16 der bislang 25 Liga-Spielen war er trotzdem dabei. Seine Ausbeute ist mit zwei Treffern und zwei Assists jedoch überschaubar. Von Steffen Baumgart wurde der Vize-Kapitän in den vergangenen drei Spielen stets als einer der ersten Spieler vom Platz genommen.

Schulterverletzung mit Folgen bei HSV-Profi Reis

Was ist das Problem bei Reis? Für Baumgart sind es vor allem die Folgen der Schulterverletzung und Ausfallzeit. „Du musst wieder in deinen Rhythmus kommen, die Sicherheit in deinen Körper kriegen“, sagt der HSV-Trainer, der Reis auf einem guten Weg sieht, zuletzt beim 0:2 in Düsseldorf auch positive Ansätze erkannte. Beim nächsten Spiel am Sonntag gegen Wiesbaden soll es den nächsten Schritt nach vorne geben.

Mit Blick auf den Saisonendspurt ist die Hoffnung bei Baumgart groß, dass Reis wieder richtig helfen kann. Der HSV-Coach: „Ich bin mit absolut sicher, dass Ludo in der nächsten Zeit wieder das auf den Platz bringen wird, was uns nach vorne bringt. Er wird wieder ein wichtiger Faktor für uns sein können. Du musst dir das erarbeiten und da ist er gerade dran.“ Noch braucht Reis aber Zeit.