Baumgart legt sich fest: Startelf-Garantie für Offensiv-Trio

Den HSV erwartet auf dem Betzenberg ein „heißer Tanz“, wie Steffen Baumgart aus eigener Erfahrung weiß. Trotz zuletzt negativer Ergebnisse erwartet der Übungsleiter der Rothosen ein entschlossenes Kaiserslautern am Samstagabend im Zweitliga-Topspiel (20.30 Uhr/Sport1 und Sky live). Dem entgegensetzen will Baumgart seine zuletzt so treffsichere Offensive. Da gab es direkt mal eine Startelf-Garantie für ein Angriffs-Trio.

Eine der großen Startelf-Fragen ist beantwortet. Erhält Eigengewächs Fabio Baldé nach seinen zwei Vorlagen beim 5:0 gegen Regensburg erneut den Vorzug gegenüber Jean-Luc Dompé, der nach seiner Einwechselung mit zwei tollen Toren ebenfalls auf sich aufmerksam machte? Ja, lautet die Antwort des Trainers. „Fabio rauszunehmen nach den Leistungen, die er gebracht hat – auch wenn Dompé natürlich nochmal ein besonderer Spieler ist – sehe ich jetzt auch nicht in meiner Gedankenwelt“, legt sich Baumgart fest. Er wolle, nur weil „da jetzt jemand winkt“ nicht wieder alles umwerfen.

Baumgart von Baldé überzeugt

Die Begründung gab es prompt – und die ist keine neue: „Es gehören da nicht nur offensive Aktionen dazu, da gehören auch defensive Aktionen zu.“ Baldé überzeugte schließlich auch in der Rückwärtsbewegung. Etwas, das Dompé gerne mal zur Last gelegt wird.

Nach Baumgarts Blick auf die Dinge ist auch die Personalbesetzung in vorderster Front klar geklärt. „Also wenn ich ganz ehrlich bin, der Sturm hat funktioniert. Beide haben getroffen. Also gibt es keinen Grund zu wechseln.“ Heißt: Robert Glatzel und der formstarke Ransford Königsdörffer stürmen weiter. „Mit Davie nachzulegen, war, glaube ich, auch nicht so schlecht“, kündigte Baumgart zudem die erneute Joker-Rolle von Neuzugang Selke an.

Und auch über die vorderste Offensive hinaus deuten sich keine großen Änderungen an. Heißt: Auch Marco Richter dürfte erneut den Vorzug vor Ludovit Reis erhalten. Zudem kehrt Adam Karabec in den Kader zurück, deutete Baumgart an. Auch Lucas Perrin soll erstmals im Spieltagsaufgebot stehen.