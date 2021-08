Rekorde und Tim Leibold. Da war doch was. Nicht nur, dass er schon früh in der Saison die Aussicht auf eine Bestmarke hat. Sondern auch, dass der HSV-Vize-Käpt’n mit der Statistik – im wahrsten Sinne des Wortes – noch eine persönliche Rechnung offen hat.

2019/2020 schrammte er mit 19 (!) Torvorlagen hauchzart am Allzeit-Rekord von Pascal Groß (20) vorbei und verpasste den Eintrag in die Geschichtsbücher. Neue Runde, neues Glück – wenn auch in einer anderen Statistik.

HSV: Tim Leibold jagt Rekord für die meisten Ballkontakte

Bei 465 Ballkontakten steht der 27-Jährige nach vier Spieltagen. Mit deutlichem Abstand vor Sebastian Schonlau, dem ligaweit Zweitplatzierten (394). Rechnet man Leibolds Zahlen auf die Saison hoch, ergäbe das einen Endwert von 3952.

In dem Fall würde er seinen persönlichen Rekord (in der Saison 2019/2020 waren es 2722) klar überbieten. Da musste er sich im Übrigen nur Stuttgarts Pascal Stenzel geschlagen geben (3242). Streichelt Leibold den Ball weiter so oft wie bisher, würde er aber nicht nur diesen Wert locker schlagen – sondern obendrein seine persönliche Rechnung mit der Statistik begleichen.