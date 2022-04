HSV-Talent (19) trainiert bei Profis mit – wird er sogar Nationalspieler?

Neues Gesicht im HSV-Training. U21-Talent Valon Zumberi trainierte am Mittwoch erstmals mit den Profis, soll dies bis auf weiteres tun. Der Innenverteidiger ist bei der Zweitvertretung in der Regionalliga gesetzt, spielte sich durch gute Leistungen bereits in die U21-Nationalmannschaft des Kosovo.

Fünf Länderspiele für jene hat der 19-Jährige bereits auf dem Konto, gut möglich, dass es bald sogar noch eine Etage höher geht. Nach MOPO-Informationen hat der Nationaltrainer der A-Mannschaft, der ehemalige französische Nationalspieler Alain Giresse (69), Zumberi bereits auf dem Zettel.

HSV: Valon Zumberi trainiert mit den Profis

Trainingseinheiten bei den HSV-Profis dürften da durchaus förderlich sein für einen baldigen Anruf des Nationaltrainers. Zumal Zumberi den Kollegen zumindest körperlich in nichts nachsteht.

Im Kader für das KSC-Spiel wird der Verteidiger vermutlich noch nicht stehen. Ob er für die Spiele gegen Hannover 96 II und Hildesheim kommende Woche zur U21 zurückkehrt, ist indes noch offen.