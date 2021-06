Auswärtsspiel in der eigenen Stadt: So läuft der Derbytag für den HSV ab

Seit Jahren das HSV-Sppieltagshotel, das Grand Elysée. Foto: hfr Seit Jahren das HSV-Sppieltagshotel, das Grand Elysée. hfr Foto:

Für die HSV-Fans ist es das Spiel der Spiele. Am Montagabend muss die Mannschaft von Daniel Thioune beim formstarken FC St. Pauli im Millerntor-Stadion ran. Wie wird so ein Auswärtsspiel in der eigenen Stadt eigentlich geplant, welche Abläufe gibt es? Die MOPO gibt einen Überblick über den HSV-Plan für den Derbytag.

Vieles läuft grundsätzlich so, als hätten die Hamburger am Montagabend ein Heimspiel im Volksparkstadion. Die HSV-Profis schlafen zuhause und kommen am Vormittag in den Volkspark. Die Mannschaft trifft sich am Stadion, wird noch einmal gemeinsam Anschwitzen. Dabei wird die Belastung genauestens gesteuert.

HSV gegen St. Pauli: So läuft der Montag vor dem Spiel ab

Nach der Einheit begibt sich der Hamburger Tross ins Spieltagshotel. Ort des Vertrauens seit vielen Jahren: Das Grand Elysée in der Rothenbaumchaussee. Kurios: Der Stadtrivale gastiert nur 450 Meter entfernt, im markanten Radisson Blu am Bahnhof Dammtor.

Im Hotel essen die Profis gemeinsam. Pasta, Fisch und Fleisch stehen auf dem Speiseplan. Danach, am Nachmittag, ist Entspannung angesagt. Das kann ein Mittagsschlaf sein, genauso gut aber eine Behandlung beim Physio oder ein Spaziergang. Durchatmen vor dem heißen Derby-Ritt.

HSV fährt zu St. Pauli ans Millerntor – in zehn Minuten

Ungefähr 1,5 Stunden vor Anpfiff werden sich die HSV-Busse aufmachen in Richtung Millerntor, die Fahrt ist in knapp zehn Minuten zu bewältigen. Üblicherweise kommen die Profis eine Stunde bis 1:15 vor Spielbeginn am gegnerischen Stadion an. Spätestens ab der Ankunft am Harald-Stender-Platz dürften die Profis dann im Derby-Tunnel sein.

Gegen 22.20 Uhr wird das Spiel abgepfiffen. Ein langer Derbytag für beide Teams geht dann zu Ende. Eine große Feier im Falle eines Sieges fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Im Normalfall steht am Dienstag das Auslaufen im Volkspark sowie das Spielersatztraining für die Reservisten an.

HSV bietet im Derby einen Service für seine Fans an



Für seine Fans hat sich der HSV derweil noch etwas besonderes einfallen lassen. Am Montagabend ab 19.27 Uhr werden die Hamburger bei YouTube eine Warm-Up-Show mit prominenten Gästen live aus dem Elysée streamen und so auf das Geister-Derby einstimmen. Das Spiel der Spiele rückt näher – wenn auch unter anderen Vorsätzen als sonst. Der Bedeutung tut das keinen Abbruch.