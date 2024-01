Ausgerechnet gegen Schalke: Wie Heyer beim HSV plötzlich wieder wichtig wird

Gute Erinnerungen an Schalke haben sie beide. Nicolas Oliveira feierte im Auftaktspiel (5:3) gegen S04 am 28. Juli 2023 sein Profi-Debüt für den HSV, der emotionale Höhepunkt von Moritz Heyer gegen die „Knappen“ liegt sogar noch zwei Jahre länger zurück. Als der HSV am ersten Spieltag der Saison 2021/22 in Gelsenkirchen mit 3:1 siegte, zählte der 28-Jährige zu den Matchwinnern – weil er als Joker traf.

Bei der Neuauflage des Duells am Samstag dürfte Heyer in der Startelf stehen, da neben Miro Muheim (rotgesperrt) und William Mikelbrencis (joggte nach Außenbandriss am Dienstag erstmals wieder locker) auch Oliveira auszufallen droht. Der 19-Jährige feierte beim Jahreskehraus in Nürnberg (2:0) sein Startelf-Debüt, hat aber noch immer muskuläre Probleme im Oberschenkel und konnte auch am Dienstag nur individuell üben.

Heyer stand schon im Hinspiel gegen Schalke in der Startelf

Weil also drei fehlen, ist Heyer plötzlich wieder wichtig. Schon am ersten Spieltag, als Muheim nicht fit war, hatte der Allrounder gegen Schalke hinten links ausgeholfen, ehe er seinen Stammplatz über weite Teile der Hinrunde verlor.

Das könnte Sie auch interessieren: Okugawa schwärmt schon von Walter – und hat sehr große Ziele mit dem HSV

Tim Walter setzt längst nicht mehr auf Heyer, profitiert bei Ausfällen aber regelmäßig von dessen Variabilität. So wie wohl auch am Samstag wieder.