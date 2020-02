Ausgerechnet!: Derby-Schwäche könnte den HSV den Aufstieg kosten

Vielleicht ist es ganz gut, dass sie die Reise am Sonnabend rund 500 Kilometer vom Volkspark wegführt. Erzgebirge Aue ist nächster HSV-Gegner, nicht leicht, aber zumindest kein Nord-Rivale. Denn auch nach sechs von acht zu spielenden Derbys dieser Saison hat der HSV im Norden noch nicht die Kurve gekriegt.

Kostet die Nord-Schwäche den HSV am Ende den Aufstieg? Zumindest die derzeitige Bilanz liest sich extrem bitter. Ganze fünf von 18 möglichen Zählern holte der HSV in den Nord-Duellen. Ein Sieg und ein Remis gegen Hannover, dazu ein Zähler in Kiel – aber Pleiten gegen Osnabrück und die doppelte Derby-Demütigung gegen St. Pauli. Viel zu wenig für die Ansprüche des HSV.

In den Derbys gegen den FC St. Pauli hat der HSV Probleme

Woran liegt es? Klar zu erkennen: In den Nachbarschafts-Duellen wirken die Gegner gegen den HSV extrem motiviert und griffig. Damit hat das Team von Trainer Dieter Hecking oft Probleme. Aber: In nahezu jedem Spiel besaß zunächst der HSV klare Torchancen, nutzte sie aber nicht - und musste letztlich dafür bezahlen.

Das könnte Sie auch interessieren: Derby-Kommentar: Luhukay ist der große Gewinner - Heckings Zeichen beeindruckt

Nord-Duelle gegen Kiel und Osnabrück stehen noch aus

Nur gut, dass die abschließenden Nord-Duelle noch ein wenig hin sind. Ende April kommt Kiel in den Volkspark, Anfang Mai dann Osnabrück. Zwei Dreier, die der HSV zwingend für das Unternehmen Aufstieg benötigen dürfte.