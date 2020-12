Ausfall droht: Baut Thioune gegen Karlsruhe die HSV-Abwehr um?

Mit Toni Leistner und Stephan Ambrosius hatte sich beim HSV zuletzt ein starkes Duo in der Innenverteidigung eingespielt und für viel Stabilität in der Defensive gesorgt. Für die Partie am Montag in Karlsruhe (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) muss Trainer Daniel Thioune seine Abwehr nun womöglich umbauen. Der Einsatz von Ambrosius ist unklar.

Bereits am Freitag hatte Ambrosius nur Teile des Mannschaftstrainings im Volkspark mitgemacht, da er über leichte Erkältungssymptome klagte. Bei der Einheit am Samstag war er nun überhaupt nicht mehr auf dem Platz zu sehen.

Ambrosius ist beim HSV bislang der beste Zweikämpfer

Für das Spiel am Montag in Karlsruhe droht Ambrosius auszufallen. Zwar liegt er weiterhin noch nicht im Bett, seine Werte sind allerdings nicht gut.



Beim HSV beschäftigt man sich bereits mit einem möglichen Ausfall des besten Zweikämpfers im Team.

Thioune hat im Kader einige Abwehr-Alternativen

Sollte Ambrosius das Spiel in Karlsruhe verpassen, hat Daniel Thioune einige Alternativen für seine Position in der Innenverteidigung im Kader.



Moritz Heyer, Jan Gyamerah oder Gideon Jung sind die ersten Ersatzkandidaten. Für Rick van Drongelen, der mittlerweile zwar wieder voll mit der Mannschaft trainiert, kommt das Karlsruhe-Spiel wohl noch zu früh.

Die Entscheidung fällt am Sonntag. Sollte Ambrosius auch beim Abschlusstraining fehlen, wird er wohl kaum die Reise nach Karlsruhe mit antreten, der HSV müsste dann beim KSC auf andere Kräfte in der Abwehr setzen.