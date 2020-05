Aus wichtigem Grund: HSV mit Trauerflor gegen Bielefeld und Stuttgart

Mit etwas Verspätung wird die DFL nun doch den Opfern der Corona-Pandemie gedenken. An den kommenden beiden Spieltagen werden alle Vereine der Ersten und Zweiten Liga mit Trauerflor auflaufen, für den HSV betrifft das die beiden Spitzenspiele gegen Arminia Bielefeld (Sonntag) und vier Tage später beim VfB Stuttgart.

Hatte der Liga-Verband zum Re-Start am vergangenen Wochenende noch auf ein deutlich sichtbares Zeichen der Trauer verzichtet, so holt er dies nun doppelt nach.

„Die Ausbreitung des Coronavirus hat weltweit bereits viele Menschenleben gefordert. Der deutsche Profifußball möchte an den nächsten beiden Spieltagen geschlossen seine Anteilnahme zum Ausdruck bringen“, so Christian Seifert, Sprecher des DFL-Präsidiums, in seinem Statement. „Gleichzeitig gebühren all denjenigen großer Dank und höchste Anerkennung, die sich in Medizin, Pflege, Versorgung, Politik und vielen weiteren Bereichen in unserem Land unermüdlich im Kampf gegen die Auswirkungen der Pandemie einsetzen.“

Der HSV und St. Pauli traten zuletzt zum Derby mit Trauerflor an

Rund 8100 Menschen sind seit dem Beginn der Corona-Pandemie an den Folgen der Ansteckung verstorben. Weltweit verursachte das Virus bereits mehr als 325.000 Todesfälle.

Der HSV war letztmals im Februar gegen den FC St. Pauli (0:2) mit Trauerflor aufgelaufen. Damals gedachten beide Mannschaften zudem mit einer Schweigeminute der Opfer des rassistischen Anschlags im hessischen Hanau.