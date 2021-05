Auktion bricht alle Rekorde: „Gaymerah“ ist das teuerste HSV-Trikot aller Zeiten

Aus einem Trikot-Fauxpas wurde eine echte Goldgrube. Der falsch beflockte HSV-Dress von Jan Gyamerah aus dem Spiel bei Holstein Kiel (1:1) wurde für unglaubliche 3888 Euro versteigert. Damit ist klar: Das Trikot ist die mutmaßlich teuerste HSV-Kleidung aller Zeiten.

Am vergangenen Montag in Kiel lief HSV-Profi Gyamerah fälschlicherweise mit einem Trikot auf, auf das der Name „Gaymerah“ aufgedruckt war. „Eine lustige Randgeschichte“, schmunzelte Sportdirektor Michael Mutzel im Anschluss. Doch die Hamburger reagierten gekonnt auf den Fauxpas und machten daraus kurzerhand eine Auktion für den guten Zweck.

HSV versteigert „Gaymerah“-Trikot von Jan Gyamerah

Bis Sonntagabend konnten alle HSV-Fans und Sammler für das Unikat mitsamt Unterschrift von Jan Gyamerah bieten. Das Endgebot: stattliche 3888 Euro. Der Erlös der Versteigerung kommt der HSV-Stiftung „Hamburger Weg“ zugute, die es für wohltätige Aktionen einsetzen wird.

Das fehlerhafte „Gaymerah“-Trikot wird für den guten Zweck versteigert. WITTERS Foto:

Schon seit einigen Tagen zeichnete sich ab, dass das „Gaymerah“-Trikot zum wahrscheinlich teuersten HSV-Dress aller Zeiten werden könnte. Das Höchstgebot stieg jeden Tag immer weiter, am Samstagmorgen erreichte es bereits die 2000-Euro-Grenze. Und auch am Sonntag stieg der Preis im Laufe des Tages noch einmal rasant an, überschritt sogar die 3000 Euro.

HSV: „Gaymerah“ ist nicht die erste Trikot-Panne der Saison

Übrigens ist es nicht die erste Trikot-Panne in dieser Saison. Beim Testspiel gegen den Randers FC (1:2) in der Sommer-Vorbereitung mussten die alten Trikots noch überklebt werden, weil zu diesem Zeitpunkt noch kein neuer Sponsor gefunden war. Bei Josha Vagnoman klappte das nicht – er spielte versehentlich mit „Emirates“-Werbung.

Es ist auch nicht das erste Mal, dass ein HSV-Trikot unter dem Hammer landet. Nach dem Bundesliga-Abstieg des HSV im Jahr 2018 hatte ein St. Pauli-Fan über einen komplizierten Weg das Trikot mit dem Wort „Abstieg“ und der Rückennummer 18 beflocken lassen. Der Anhänger versteigerte sein einmaliges Exemplar – und am Ende kamen durch die Auktion 1121,11 Euro für den „Hamburger Weg“ und die „Kiezhelden“ zusammen.

HSV: „Gaymerah“-Trikot könnte zur Rekord-Versteigerung werden

Auch ein Trikot von Maskottchen Dino Hermann landete bei einer Versteigerung. Ein pinkes Jersey ging Ende 2018 mit allen Unterschriften der Profis für den guten Zweck an den Meistbietenden. Dieser bot symbolisch passende 1887 Euro und sicherte sich das Unikat.

Der Fehldruck von Jan Gyamerah aus dem Kiel-Spiel konnte das aber noch einmal toppen. Dank der Aktion und der zahlreichen Bieter darf sich der „Hamburger Weg“ nun über 3888 Euro freuen.