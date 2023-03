Daumen drücken für den ersten Heimsieg: Für HSV-Fans wird die Partie gegen Rostock nach dem letzten Aufeinandertreffen sicher wieder ein Aufreger. Damit man nicht alleine jubeln oder leiden muss, sucht man sich am besten Gleichgesinnte. Fündig wird man dabei gleich in mehreren Hamburger Läden.

Am letzten Spieltag der vergangenen Saison konnte sich der HSV mit einem 3:2-Sieg über Hansa Rostock den Relegationsplatz sichern. Nachdem die Hanseaten die Relegation gegen Hertha BSC verloren haben, spielen die Rothosen ein weiteres Jahr in der 2. Bundesliga. Nun empfängt der HSV zum ersten Heimspiel der Saison Hansa Rostock, für ein packendes Nordduell im Volksparkstadion. Wer keine Tickets bekommt oder gerne mit anderen Leuten zusammen den Hamburgern die Daumen drücken will, der kann das in mehreren Hamburger Locations beim Public Viewing tun. Die MOPO gibt einen Überblick beliebter Bars und Kneipen.

Für alle Standorte gilt jedoch, dass man entweder Plätze reservieren oder sich circa eine Stunde vor Anpfiff in der Bar einfinden sollte. Das Spiel findet am kommenden Sonntag den 24. Juli um 13.30 Uhr statt.

HSV gegen Hansa Rostock: Hier gibt’s in Hamburg Public Viewing

Die erste Location dürfte jedem HSV-Anhänger ein Begriff sein. Die UnabsteigBAR in Stellingen (Volksparkstraße 81) bietet die perfekte Atmosphäre, um den Herzensverein bei dem ein oder anderen Bier mit anderen Fans zu unterstützen. Schon vor Anpfiff öffnet die Bar ihre Tore und lädt alle Fans dazu ein, dass Spiel gemeinsam bei guter Stimmung zu verfolgen.

Klassiker der Public Viewing-Locations: die „Unabsteigbar“ Schimkus Klassiker der Public Viewing-Locations: die „UnabsteigBAR“

An der Bahrenfelder Chaussee 85 ist die Bahrenfelder Sportsbar beheimatet. Hier kann man dank zweier Leinwände und zweier Fernseher den Fußball-Krimi aus jeder Ecke prima verfolgen. Zudem hat die Bar gleich mehrere Musikboxen mit einer breiten Auswahl an Titeln zu bieten, um bei einem Erfolg den richtigen Sound beisteuern zu können. Darüber hinaus gibt bei einem Sieg eine Runde Schnaps aufs Haus.

Der ein oder andere HSV-Fan, der schon mal von Othmarschen aus den Shuttle Richtung Stadion genommen hat, wird es kennen: Am Beselerplatz 11 ist das Köpi zu finden. Zusammen mit anderen kann man sich hier anschauen, ob die Rothosen den ersten Heimsieg der neuen Saison einfahren können.

Gemütlich: das „Köpi“ am Beselerplatz 11 / Florian Quandt Gemütlich: das „Köpi“ am Beselerplatz 11

Eine weitere Kult-Kneipe, die jeder HSV-Supporter kennen sollte, ist der Sportpub Tankstelle auf dem Kiez (Gerhardstraße 7). Bei ein paar Kaltgetränken kann man seinen Verein hier lautstark unterstützen.

Ein echter Geheimtipp hingegen ist das Café Stern in Blankenese. Hier kann man sich in einer vergleichsweise eher ruhigen Atmosphäre das Nordduell verfolgen. Bereits bevor der Ball im Volksparkstadion rollt, kann jeder an die Elbchaussee 587 kommen und vom Hamburger Westen aus den Rothosen die Daumen drücken.