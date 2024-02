Aufstiegs-Countdown mit Baumgart: Eines hilft dem HSV-Trainer schon vor dem Anpfiff

Showtime im Volkspark. Mit dem Heimspiel gegen die SV Elversberg beginnt an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) für den neuen HSV-Trainer Steffen Baumgart der Aufstiegs-Countdown. Es ist das erste von noch zwölf verbleibenden Liga-Spielen in dieser Saison. Die Euphorie und Erwartungshaltung sind rund um den HSV gewaltig.

Komplett gefüllt wird das Volksparkstadion am Sonntag nicht sein. Das liegt in erster Linie an den Gäste-Fans, die nur 500 Karten für das Spiel haben wollten. Bei den HSV-Anhängern ist das Interesse deutlich größer. Steffen Baumgart hat schon vor seinem ersten Spiel als HSV-Trainer einiges rund um den Volkspark bewegt. Zu sehen war das in dieser Woche auch bei den Trainingseinheiten. Da war es so voll und beim Blick auf die Stimmung auch so optimistisch wie schon lange nicht mehr.

Baumgart hat das alles mitbekommen. Nun will er zurückzahlen und nach zuletzt drei Heimspiel-Niederlagen in Folge wieder für eine echte Party im Volksparkstadion sorgen. „Die Mannschaft will zeigen, dass das ihr Rasen, ihr Wohnzimmer ist“, sagt der 52-Jährige, der sich auf die Atmosphäre und Kulisse freut. „Ich erwarte, dass man einen gemeinsamen Weg geht, dass man alles für das große Ziel, den Aufstieg in die Erste Liga, tut.“

Ergebnisse der Konkurrenz helfen dem HSV

Gegen Elversberg kann dabei direkt ein großer Schritt gemacht werden. Durch die Niederlage von Holstein Kiel im Spitzenspiel am Freitag gegen St. Pauli kann der HSV mit einem Sieg gegen die SVE den Abstand zu einem direkten Aufstiegsplatz auf einen Zähler verkürzen. Da am Samstag auch noch Top-Verfolger Hannover überraschend in Osnabrück verloren hat, kann der HSV im besten Fall den Vorsprung auf Rang vier auf vier Punkte ausbauen.

Elversberg erwartet Vollgas-Fußball beim HSV

Gute Aussichten für die Hamburger, die nun allerdings auch liefern müssen. Der Gegner aus Elversberg ist auf jeden Fall vorgewarnt. „Es wird uns Vollgas-Fußball erwarten. Dafür steht Steffen Baumgart, und das wird er seinen Jungs schon einimpfen“, meint Gäste-Coach Horst Steffen, der sich nicht kampflos geschlagen geben wird. „Wir müssen achtsam sein und genau arbeiten, damit wir ihre Angriffe abwehren können, aber auch unsere Lücken nach vorne finden, um unsere Angriffe setzen zu können.“

Ein Spektakel wie so oft in der Vergangenheit unter Tim Walter ist wahrscheinlich. Baumgart setzt auf die gleichen Abläufe (die Nacht vor dem Spiel dürfen die Profis zu Hause verbringen) wie sein Vorgänger. Auch am Personal auf dem Platz wird sich nicht so viel ändern. Neu sind hingegen die Ansprache, Einstellung und Euphorie. Dazu muss letztlich nun auch das Ergebnis passen. Der Aufstiegs-Countdown für den HSV beginnt an diesem Sonntag.