Auf zum Angstgegner: Heidenheim-Horror: HSV und Thioune sind gewarnt

Beim Blick auf die Tabelle geht der HSV am Sonntag in Heidenheim als klarer Favorit in das Spiel. Immerhin stehen die Hamburger auf Platz eins und der FCH belegt aktuell nur Rang zwölf. Ganz so einfach wird es am Ende wahrscheinlich nicht. Heidenheim hat sich in der Zweiten Liga für den HSV und auch für Trainer Daniel Thioune zum echten Angstgegner entwickelt.

Von vier Duellen in der Zweiten Liga gegen den FCH hat der HSV bislang nur eines gewonnen. Es war ein 3:2 am fünften Spieltag der Saison 2018/19.

Heidenheim ist HSV-Angstgegner

Es folgten ein 2:2 in Heidenheim und in der vergangenen Spielzeit dann gleich zwei Pleiten.

Im Volkspark gab es ein 0:1, in Heidenheim verloren die Hamburger am vorletzten Spieltag durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 1:2 und rutschten gleichzeitig auf Rang vier ab.

Für Thioune gab es gegen Heidenheim nur Pleiten



Keine guten Erinnerungen. Ähnlich geht es Thioune beim Namen Heidenheim. Mit Osnabrück gab es für ihn vergangene Saison bei seinem Zweitliga-Debüt ein 1:3 beim FCH.

Auch das Rückspiel ging 1:3 verloren. Und diesmal? Der HSV und Thioune haben bei diesem Gegner auf jeden Fall noch einige Rechnungen offen.