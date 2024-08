„Auf den Tag sollte man sich freuen“: HSV vor Doppelschlag auf dem Transfermarkt

Mit Silvan Hefti, Davie Selke, Marco Richter, Adam Karabec und Daniel Elfadli hat der HSV bislang in diesem Sommer fünf neue Spieler geholt. An diesem Freitag (20 Uhr) schließt der Transfermarkt in Deutschland. Fertig sind die Hamburger mit ihrer Arbeit am Kader jedoch noch nicht. Im Gegenteil. Auf den HSV wartet noch ein ziemlich heißes Transfer-Finale.

„Ich erwarte ihn mit viel Spannung“, sagt Steffen Baumgart mit Blick auf den letzten Tag der Transferperiode. Dabei reibt sich der HSV-Coach aufgeregt die Hände und führt weiter aus: „Wer sich den Tag anguckt und dann nicht nur in den sozialen Medien, sondern überall unterwegs ist, was da alles kommt, wer noch unterwegs ist, wer im Flieger sitzt, wer schon wieder zurückgefahren ist – das wird einer der spannendsten Tage für jeden Fußballfan und für den Trainer vielleicht die eine oder andere Situation zum Schmunzeln. Auf den Tag sollte man sich freuen.“

Wie groß die Freude auch noch hinterher beim HSV sein wird, steht spätestens am Freitag um 20 Uhr fest. Läuft alles nach Plan, werden dann die Sommer-Zugänge sechs und sieben im Volkspark unterschrieben haben. Im Hintergrund wird dafür alles vorbereitet. Zumindest bei einem geplanten Transfer gibt es nach MOPO-Informationen bereits den Durchbruch.

HSV einigt sich mit Split über Sahiti-Transfer

Mit Emir Sahiti soll die Offensive der Hamburger weiter verstärkt werden. Der Außenbahnstürmer hat sich schon länger mit dem HSV geeinigt. Knackpunkt waren zuletzt immer wieder die Verhandlungen mit Hajduk Split. Doch auch diese Hürde wurde wohl nun genommen. Die HSV-Verantwortlichen sollen sich mit den Hajduk-Bossen geeinigt haben. Nun müssen noch letzte Details wie der Medizincheck geklärt werden. Geht alles glatt, kann Sahiti im Laufe des Freitags im Volkspark vorgestellt werden.

HSV findet neuen Verteidiger in Frankreich

Sahiti ist im Anflug. Kommen soll nach der verlängerten Doping-Sperre für Mario Vuskovic außerdem auch noch ein weiterer Abwehrspieler. Zuletzt machte das Gerücht die Runde, dass der griechische Verteidiger Pantelis Hatzidiakos von Serie A-Klub Cagliari Calcio auf der Liste der Hamburger stehe. Er wird nach MOPO-Informationen allerdings nicht zum HSV kommen. Vielmehr sind die Hamburger offenbar in Frankreich fündig geworden.

Das könnte Sie auch interessieren: Emotionale Pressekonferenz: Was HSV-Trainer Baumgart zu Vuskovic sagt

Laut französischer Medien steht Lucas Perrin vom französischen Erstligisten Racing Straßburg kurz vor einem Wechsel zum HSV. Demnach soll der 25-jährige Innenverteidiger ablösefrei nach Hamburg kommen und wie Sahiti spätestens im Laufe des Freitags im Volkspark vorgestellt werden. Ein paar Dinge müssen vorher allerdings noch geklärt werden. Ein Transfer-Doppelschlag am letzten Tag der Wechselperiode. Beim HSV bahnt sich ein heißes Transfer-Finale an.