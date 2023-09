Auf Anhieb stark! So löste Van der Brempt ein großes HSV-Problem

Sechs neue Spieler hat der HSV in diesem Sommer verpflichtet. Die Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic und Guil­herme Ramos sowie die Mittelfeldspieler Immanuel Pherai und Levin Öztunali zogen bislang die größte Aufmerksamkeit auf sich, zudem wechselte der zentral-defensive Mittelfeldmann Lukasz Poreba gerade erst nach Hamburg. Am meisten gespielt hat in den ersten Spielen jedoch Ignace Van der Brempt – und das sehr überzeugend.

Die Rechtsverteidiger-Position war in der vergangenen Saison eine Hamburger Problemstelle. Moritz Heyer musste dort fast die komplette Spielzeit als Notlösung ran. Mit Van der Brempt (von RB Salzburg ausgeliehen) wurde der Platz nun neu besetzt und das Problem gelöst. Der Belgier macht den HSV erkennbar besser.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Auf 480 Einsatzminuten hat es Van der Brempt bislang für die Hamburger gebracht. Kein anderer Spieler im Kader hat diese Saison mehr gespielt. Der 21-Jährige startete ohne große Eingewöhnungszeit direkt voll durch. Mit seinem Tempo und seinem Spielverständnis überzeugte er bislang offensiv und defensiv. Dazu passt, dass er sich in Hamburg schon nach wenigen Wochen pudelwohl fühlt.

Darum fühlt sich Van der Brempt pudelwohl beim HSV

„Meine Eindrücke aus den ersten Wochen beim HSV und in Hamburg sind rundum positiv. Ich wurde sehr gut von der Mannschaft aufgenommen. Meine Mitspieler, das Trainerteam und die Mitarbeiter sind alle sehr offen“, sagt Van der Brempt vor dem nächsten Auftritt am Sonntag gegen Rostock im „HSVtv-Spieltagscheck“ (erscheint am Samstag).

Das könnte Sie auch interessieren: Riesen-Sause im Volkspark! Dieses Top-Team schaut in der Champions League vorbei

Eine Erklärung, warum es für ihn persönlich bislang so gut läuft, hat der Belgier auch. „Es gefällt mir, wie hier gearbeitet wird. Die Spielweise passt perfekt zu mir, ich kann hier viel lernen“, so Van der Brempt, der heiß auf mehr ist. Macht er so weiter, wird davon am Ende vor allem auch der HSV profitieren.