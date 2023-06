Auch Vuskovic ist ein Thema: Das Problem der nächsten HSV-Vorbereitung

Am Dienstag treffen sich die HSV-Profis noch einmal im Volkspark, danach beginnt für die Hamburger die Sommerpause. Wie lange diese dauern wird, entscheidet sich im Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart heute Abend. Läuft es normal, geht es für das Team von Trainer Tim Walter in der Zweiten Liga weiter. Dann droht dem HSV eine stressige Vorbereitung.

Die Saison-Analyse und die Planungen für den Sommer laufen beim HSV im Volkspark bereits im Hintergrund. „Wir sind nicht blauäugig, sondern professionell“, sagt Walter, der genau weiß, dass mit einem Aufstieg in die Bundesliga allein beim Blick auf die Zeit vieles einfacher wäre.

Zweitliga-Saison beginnt schon Ende Juli

Die neue Erstliga-Saison beginnt am 18. August, in der Zweiten Liga geht es schon drei Wochen früher (28. Juli) wieder los. Spätestens Anfang Juli müsste der HSV bei einem verpassten Aufstieg in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit starten. Viel Zeit zum Erholen würde da nicht bleiben.

Ein weiteres Problem: Im Juni stehen noch zahlreiche Länderspiele auf dem Programm. Betroffen dürften davon unter anderem Spieler wie Ransford Königsdörffer, Laszlo Bénes und Ludovit Reis sein. Auch um die Zukunft von Mario Vuskovic (Dopingsperre) zu klären, bedarf es noch mehr Zeit.

Der neue Spielplan kommt wohl erst Ende Juni. Einen genauen Termin gibt es noch nicht. Die erste Pokalrunde (11. bis 14. August) wird am 18. Juni ausgelost.