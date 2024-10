Auch bei Heuer Fernandes: Gute und schlechte Nachrichten für HSV-Profis

Seine Teamkollegen hatten das Aufwärmprogramm längst beendet und absolvierten gerade eine Passübung, als Daniel Heuer Fernandes vom Platz lief und dann in Richtung der Katakomben. Die vor sieben Tagen geäußerte Hoffnung von Coach Steffen Baumgart, dass seine Nummer eins schon zu Wochenbeginn ins Mannschaftstraining zurückkehren kann, hat sich zerschlagen. Dennoch ist ein zeitnahes Comeback des 31-Jährigen noch nicht ausgeschlossen. Und auch sonst gab es gute und schlechte Nachrichten bei den Profis.

Er lächelte nicht, als er den Übungsplatz nach gut einer Stunde verließ. Bevor für Bakery Jatta und seine Mitspieler im Volksparkstadion der „Media Day 2.0“ anstand, diesmal ganz im Sinne der HSV-Sponsoren, hatte der Gambier die Einheit aber wieder voll mit durchgezogen. Jatta nähert sich seiner Rückkehr in den Pflichtspiel-Betrieb nach seiner Sprunggelenksverletzung damit weiter an, schon in der kommenden Länderspielpause nach dem Gastspiel in Düsseldorf (Sonntag 13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) dürfte er bei einem geplanten Testspiel wieder mitwirken.

Hadzikadunic nicht nominiert – Sahiti und Pherai schon

Und auch Dennis Hadzikadunic wird dann im Volkspark zugegen sein, denn am Montag wurde bekannt, dass Nationaltrainer Sergej Barbarez den Verteidiger nicht für die kommenden Nations-League-Heimpartien gegen Deutschland (11. Oktober) und Ungarn (14. Oktober) nominiert hat. Für Hadzikadunic ist das ein neuerlicher Rückschlag, nachdem er schon während der Länderspielpause im September nicht für Bosnien-Herzegowina zum Einsatz gekommen war. HSV-Legende Barbarez ist mit dem Auftreten des 26-Jährigen momentan nicht zufrieden.

Über die nächste Nominierung darf sich hingegen ein anderes HSV-Trio freuen: Immanuel Pherai geht in der kommenden Woche wieder auf Weltreise, um mit Suriname in der Nations-League des CONCACAF-Verbandes zweimal daheim gegen Costa Rica (11. Oktober) und Guyana (15. Oktober) anzutreten. Außerdem bestreitet Emir Sahiti mit dem Kosovo die europäischen Nations-League-Partien in Litauen (12. Oktober) und zu Hause gegen Zypern (15. Oktober). Und Talent Bilal Yalcinkaya wird wieder mit der deutschen U19 auf Länderspielreise sein. Weitere Entscheidungen in Bezug auf Nominierungen, etwa bei Adam Karabec (Tschechien U21), stehen noch aus.

HSV-Keeper Heuer Fernandes trainiert noch individuell

Gegen wen der HSV in der Pause testet, ist noch offen. Spätestens dann dürfte Heuer Fernandes, der zuletzt eine Adduktorenzerrung erlitt, wieder im HSV-Tor stehen. Sollte er aber bereits in den kommenden Tagen wieder mit der Mannschaft trainieren können, ist ein Einsatz in Düsseldorf im Bereich des Möglichen. Noch ist genug Zeit. Am Dienstag übte der Keeper individuell mit Reha-Coach Sebastian Capel, bevor seine Kollegen – außer Lukasz Poreba (erkältet), Anssi Suhonen, Nicolas Oliveira und William Mikelbrencis (alle im U21-Training) – auf den Platz kamen.

Neuerliche Rückschläge blieben bisher aus. Solange Heuer Fernandes aber nicht endgültig seinen Daumen hebt und die medizinische Abteilung kein grünes Licht erteilt, ist davon auszugehen, dass in Düsseldorf erneut Matheo Raab den Kasten hüten wird – auch wenn er gegen Paderborn eine teils unglückliche Figur abgegeben hatte.