Er sitzt quasi auf gepackten Koffern. Derzeit entspannt Ewerton in seiner Heimat Brasilien, liebend gern aber würde der 32-Jährige zügig den Rückflug buchen. Nach seinem Intermezzo bei den Würzburger Kickers ist der Ex-HSV-Profi arbeitslos – und hofft auf eine wohl letzte Chance in Deutschland.

Ewerton und die ewige Pechsträhne. Vor zwei Jahren wechselte er für rund zwei Millionen Euro aus Nürnberg zum HSV, sollte zum Führungsspieler werden, kam aber aufgrund zahlreicher Verletzungen nur auf fünf Einsätze in 15 Monaten. Im Oktober 2020 der Wechsel nach Würzburg – und nach acht Einsätzen das Aus, weil die Kickers ab März nur noch auf Spieler setzten, die auch in der Dritten Liga an Bord bleiben sollten. Dumm gelaufen für Ewerton …

Problem: Ex-HSV-Profi Ewerton darf nicht in Liga drei spielen

Findet er nochmal einen Klub in Deutschland? In Frage kommt eigentlich nur die Zweite Liga, denn in der Dritten darf Nicht-EU-Ausländer Ewerton wegen der Statuten nicht antreten. Sollte sein Traum platzen, käme ein Wechsel nach Griechenland oder in die Türkei in Frage. An ein vorzeitiges Karriereende aber denkt der Abwehrmann trotz seiner Pechsträhne nicht.