Beim spektakulären Derby zwischen dem HSV und FC St. Pauli (4:3) waren nicht nur die Geschehnisse auf dem Rasen ereignisreich. Beide Fangruppen sorgten mit beeindruckenden Choreos, Feuerwerken, aber auch mit scharfen Bannern für Aufsehen. Vor allem ein Spruchband der Rothosen-Fans mit Bezug auf St. Pauli-Ultras hatte es in sich. Was dahinter steckt.

Der Satz „AEK`S-Antisemitismus wird geschluckt, bis ihr an brennenden Israel-Fahnen erstickt“ stand über zwei Banner geschrieben, die während der Partie am Freitag auf der Nordtribüne des Volksparks zu sehen waren. Eine scharfe Kritik der HSV-Ultra-Gruppe Castaways. Hintergrund ist ein Basketball-Spiel in Griechenland vom 12. April.

„AEK‘S Antisemitismus wird geschluckt. Bis Ihr an brennenden Israel-Fahnen erstickt.“ #hsvfcstp pic.twitter.com/zg02kh9oJv — Ruben Gerczikow (@RubenGerczi) April 21, 2023

In der Basketball-Champions-League verbrannten Fans von AEK Athen, die eine Fan-Freundschaft mit Ultra-Gruppen von St. Pauli pflegen, beim Spiel gegen Hapoel Jerusalem (94:78) eine Israel-Fahne. Zudem wurden die Hapoel-Fans mit Feuerwerkskörpern angegriffen. „Hapoel betrachtet die schwierigen Ereignisse in Athen als nichts weniger als einen Terroranschlag auf israelische Fans, die in Scharen kamen, um ihr Team zu unterstützen, wie sie es seit Jahren tun“, hieß es in einem Statement des Klubs auf Twitter.

HSV- und St. Pauli-Ultras kritisieren sich gegenseitig

Diese Banner waren aber nicht die einzigen, die während des Derbys auf diesen Vorfall anspielten. „Das rote Tuch nur noch Fassade – Auch Antisemiten tragen eure Farbe – Eure ‚Antifa Hools‘ nennen uns ‚HSV-Juden‘ – schizophren?“, hieß es auf einem Spruchband.

Aber auch die Anhänger:innen des FC St. Pauli schossen gegen die Fans des Stadtrivalen: „CA und UKL – Fliege findet Kackhaufen. Von Waterkant Ultrastyle zu Mitten im Leben“, so die Botschaft aus die Kiezkicker-Kurve, die auf die Freundschaft zwischen den Castaways und dem Ultra‘ Kollektiv Lübeck Bezug nimmt.