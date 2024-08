Ansturm auf Sitzschalen: Fan-Wahnsinn! HSV muss zweiten Termin abblasen

Als die HSV-Profis am Freitagnachmittag mit ihrem Mannschaftsbus nach Hannover aufbrachen, staunten sie nicht schlecht. Durch ein Spalier von Fans verließen sie die Uwe-Seeler-Allee in Richtung Autobahn und schauten in lauter glückliche Gesichter. Die Anhänger deckten sich auf Parkplatz weiß vor dem Stadion gerade mit alten Stadion-Sitzschalen ein, die der HSV verschenkte, und sorgten für einen gewaltigen Auflauf: 2200 Fans kamen in den Volkspark, im Nu waren alle Sitze weg. Der für Freitag geplante zweite Termin musste abgesagt werden.

Der Fan-Wahnsinn im Volkspark. Sogar aus Bayern hatten sich Anhänger auf den Weg gemacht, um ein Erinnerungsstück zu ergattern. Weil während der EM etliche Sitzschalen ausgetauscht wurden, verschenkte der HSV mehr als 1600 alte Schalen gegen eine Spende für den Verein Insel e.V.

Schon weit vor der Ausgabe der Schalen ging nichts mehr im Volkspark. Der Verein sah sich sogar genötigt, weiteren Fans von der Anreise abzuraten. Auch so mussten manche Anhänger ohne Sitzschale von dannen ziehen, denn um 16.37 Uhr waren alle Sitze vergriffen. Wartende Kinder, die leer ausgingen, wurden vom „Kids Club“ des HSV mit Autogrammkarten der Profis und Aufklebern getröstet.

Auch HSV-Vorstand Kuntz half bei der Vergabe der Schalen mit

Auch Stefan Kuntz half bei der Vergabe mit und war angetan. „Mit den Sitzschalen verbinden viele HSV-Fans ganz besondere Stadion-Momente mit Familie und Freunden“, schwärmte der Sportvorstand. „Jetzt hatten wir die Chance, ein Stück Volkspark zurückzugeben. So leicht war es bei mir nie, einen Stammplatz zu kriegen“, ergänzte der frühere Junioren-Nationaltrainer schmunzelnd.

Ein besonderes Highlight für die Wartenden: Unmittelbar vor der Abfahrt nach Hannover schaute auch Torjäger Robert Glatzel auf dem Parkplatz vorbei. Als er wenig später mit seinen Kollegen davonbrauste, brandete Beifall auf. Mit einem Sieg bei 96 wollen die Profis die Fans am Freitagabend erneut glücklich machen.