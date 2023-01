Anfang Dezember hatte die Staatsanwaltschaft Hamburg Anklage gegen Bakery Jatta erhoben. Dem HSV-Profi werden Vergehen gegen das Aufenthaltsgesetz in mehreren Fällen vorgeworfen. Laut Staatsanwaltschaft gibt es genügend Beweise, dass Jatta eigentlich der um zwei Jahre ältere Bakary Daffeh sei. Nun hat die nächste Phase in dem Verfahren begonnen.

Fristgerecht hat Jattas Anwalt Thomas Bliwier zu Beginn dieser Woche Einwendung gegen die Eröffnung eines Hauptverfahrens eingereicht. Er ist weiterhin der festen Überzeugung, dass es keinen hinreichenden Tatverdacht gegen seinen Mandaten gibt.

Anklage gegen Jatta: Jetzt ist der Jugendrichter am Zug

Wie geht es nun weiter? Der Jugendrichter des Amtsgerichts Hamburg-Altona ist nun am Zug. Dort wurde die Anklage gegen Jatta erhoben, dort wird es nun die nächsten Schritte geben. Es gibt verschiedene Szenerien. Der Jugendrichter muss entscheiden, ob es zu einer Eröffnung des Hauptverfahrens kommt. Er kann unter anderem aber auch verlangen, dass vorher erst neue Beweise gesammelt werden müssen. Wie lange sich der Vorgang hinziehen wird, ist unklar. Von einer schnellen Entscheidung ist eher nicht auszugehen.

„Null Symptome“: Jatta könnte sich bald aus der Corona-Quarantäne freitesten

Schneller als erwartet kann es hingegen Jattas Rückkehr auf den Platz geben. Zwar ist der 23-Jährige nach seinem positiven Corona-Befund derzeit in häuslicher Quarantäne. Zwei Wochen wird diese aber wohl nicht dauern. „Er fühlt sich gut und hat null Symptome“, sagt HSV-Trainer Tim Walter, der hofft, dass sich Jatta Ende der Woche freitesten kann und dann bereits nächste Woche wieder mit der Mannschaft trainieren wird.

Geht der Plan auf, würde für Jatta damit auch die Zeit bis zum ersten Pflichtspiel 2022 reichen. Am 14. Januar tritt der HSV in Dresden an. Im besten Fall mit Jatta.