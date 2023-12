Ehre wem Ehre gebührt? Vor einer Woche wurde Bilal Yalcinkaya mit Deutschland U17-Weltmeister, wurde feierlich empfangen und in den höchsten Tönen gelobt. Trainer Tim Walter stellte dem 17-Jährigen am Donnerstag sogar sein Profi-Debüt „in naher Zukunft“ in Aussicht. Wird das HSV-Juwel sogar schon am Samstag gegen den SC Paderborn im HSV-Kader stehen? Die MOPO weiß, was der Klub mit Yalcinkaya plant.