Die ersten Baustellen des Kaders hat der HSV beackert. Nach Abwehrmann Guilherme Ramos (25/ablösefrei aus Bielefeld) wird Braunschweigs Mittelfeldmann Immanuel Pherai (22/rund eine Million) kommen. Gesucht wird insbesondere noch auf beiden Außenverteidiger-Position. Auch ein Hamburger Junge steht auf dem Zettel der HSV-Bosse.

Hinten links soll eine Ergänzung für Miro Muheim her, der zwar von Trainer Tim Walter gestützt wird, sich aber auch zu oft Schwächen erlaubte. Gern hätte der HSV da auf Noah Katterbach gesetzt. Doch der aus Köln geliehene U21-Nationalspieler liegt nach seinem Kreuzbandriss zumindest noch bis Oktober auf Eis. Eine feste Verpflichtung ist dennoch möglich, bewegt hat sich diesbezüglich aber noch nichts.

Sandhausens Okoroji ist kein Thema mehr beim HSV

Konkret informiert hat sich der HSV definitiv bei zwei anderen Linksverteidigern. Chima Okoroji (zuletzt in Sandhausen und nun ablösefrei) ist allerdings derzeit kein Thema. Auch, weil sich der begehrte 26-Jährige in Liga zwei nicht als Backup sieht.

Heißer dürfte die Spur zu Brooklyn Ezeh (21/Wehen Wiesbaden) sein, der von 2008 bis 2019 in der HSV-Jugend reifte und zunächst zu Schalke wechselte. In Liga drei gehörte er in der abgelaufenen Saison zu den Leistungsträgern von Aufsteiger Wehen.

Brooklyn Ezeh stieg mit Wehen Wiesbaden in die 2. Liga auf. imago/Markus Endberg Brooklyn Ezeh stieg mit Wehen Wiesbaden in die 2. Liga auf.

U21-Trainer Reimers gilt als Ezeh-Förderer

Ezehs Drähte nach Hamburg sind weiterhin eng. Im Vorjahr, als er kurzzeitig vereinslos war, hielt er sich bei der U21 fit. Deren Trainer Pit Reimers ist einer von Ezehs großen Förderern.

Das könnte Sie auch interessieren: Bitter für die HSV-Frauen: Toptalent wechselt zu Werder Bremen

Kehrt der Hamburger Junge nun zurück? Schwierig. Hannover 96 ist in der Pole Position, auch Erstligisten buhlen um Ezeh, der eine Ablöse von etwa einer Million Euro kosten dürfte. Ziemlich viel Geld für ein Eigengewächs, das der HSV nun teuer zurückholen müsste …